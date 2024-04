Consiglio Veneto: mozioni e risoluzioni votate oggi

Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha esaminato diverse mozioni e risoluzioni di iniziativa consiliare.

Sono state approvate le mozioni: n. 498 “La Regione attivi misure di sostegno per contrastare il diffondersi della vespa velutina prevedendo l’avvio di attività formativa sul campo”; n. 503 “Sicurezza in laguna: vengano completate quanto prima le conche di navigazione”; n. 527 “Congedi paritari per la genitorialità come strumento per ridurre le diseguaglianze di genere. Il Governo e la Giunta si attivino per estendere la misura”;

Via libera, dopo la votazione di un apposito emendamento sostitutivo, anche alle risoluzioni abbinate, n. 121 e n. 123, per favorire la costruzione di un percorso di pace in Medio Oriente, attraverso un’azione coordinata a livello internazionale.

Respinta, invece, la mozione n. 469 “La Giunta regionale intervenga con urgenza presso il Governo, a tutela della salute dei cittadini, per scongiurare l’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici attualmente in vigore”.

