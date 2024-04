Presidente del Consiglio regionale del Veneto riceve Governatore dell’Alta Austria

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha ricevuto a Venezia, a Palazzo Ferro Fini, il Governatore dell’Alta Austria Thomas Stelzer, in visita istituzionale nel capoluogo lagunare. Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, particolare attenzione è stata dedicata all’attuale situazione economica, ai progetti di protezione dalle alluvioni, all’offerta culturale e alla gestione del turismo di massa in Veneto ed in alta Austria, oltre ai progetti comunitari. L’incontro è stato anche occasione per sottolineare la volontà di rafforzare ulteriormente i rapporti esistenti, in un’ottica di fattiva collaborazione reciproca e nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

