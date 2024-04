Al via GenAI @ work: Building Compliance Layers for Financial Services

Cetif-Università Cattolica e Reply annunciano l’avvio del “GenAI@work” LAB, iniziativa dedicata allo sviluppo e al monitoraggio di algoritmi di GenAI nel settore finanziario. Il gruppo di lavoro si propone di identificare prassi e soluzioni tecniche operative per promuovere la conformità normativa, etica e tecnica nell’implementazione della GenAI.

Il laboratorio intitolato “GenAI @ work: Building Compliance Layers for Financial Services” (GenAI@work” LAB), offrirà ai partecipanti l’opportunità di lavorare direttamente su casi d’uso reali, implementando e validando soluzioni in un ambiente condiviso e di sistema.

L’obiettivo principale del LAB è la creazione di linee guida e standard operativi condivisi, al fine di introdurre concetti di CompliantGenAI nel settore finanziario. Questi standard saranno applicabili sia in fase di progettazione (ex-ante) sia in fase di

monitoraggio (ex-post) degli algoritmi di GenAI. Inoltre, il LAB condurrà piloti di tool di compliance assessment – realizzati con il supporto di Reply – utilizzando un approccio risk-based, per valutare la conformità degli use case di GenAI nel settore finanziario.

Il “GenAI@work” LAB è condotto insieme alle prime 10 banche significant italiane

che hanno in corso progetti o sperimentazioni di GenAI. L’obiettivo del laboratorio è condurre una ricerca applicata su un tema di forte impatto tecnologico nel settore finanziario.

Attraverso la collaborazione all’interno del “GenAI@work” LAB, i partecipanti avranno l’opportunità di contribuire attivamente alla creazione di un White Paper condiviso

, che sintetizzerà le migliori pratiche e le soluzioni emergenti nell’applicazione della GenAI nel settore finanziario.

Per ulteriori informazioni sul “GenAI@work” LAB e sulle modalità di partecipazione, si prega di contattare: Cetif – [email protected]

About Cetif

Il Cetif – Centro Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore conduce studi e promuove ricerche sulle dinamiche di cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e assicurativo dal 1990, aggregando nel proprio network oltre 30.000 professionisti.

About Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione.

www.reply.com

Contatti media Cetif

Lorenzo D’Oria

[email protected]

Mobile: +39 3428551020

Reply

Fabio Zappelli

[email protected]

Tel: +39 0117711594

Irene Caia

[email protected]

Tel: +39 02535761

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Reply Spa