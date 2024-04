Carmine D’Elia e Roberto Salvatore Macheda lanciano il Bestseller “Società Benefit & ESG”

In un mondo caratterizzato da un progresso tecnologico senza precedenti, ecco che temi quali l’innovazione e la sostenibilità assumono ancor più rilevanza soprattutto in un contesto aziendale. Da qui la nascita delle società benefit, ossia aziende che, nell’esercizio di un’attività economica, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente.

Per tutti quegli imprenditori che desiderano avviare una nuova fase di sviluppo aziendale ecosostenibile ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Carmine D’Elia e Roberto Salvatore Macheda “SOCIETÀ BENEFIT & ESG. Come Avviare Un Percorso Verso Innovazione E Sostenibilità Con Un Approccio Pratico Per Un Mondo Migliore” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono informazioni pratiche e innovative per avvicinare i propri lettori al tema della sostenibilità aziendale attraverso la creazione di società benefit.

“Il nostro libro parla di innovazione e sostenibilità con un approccio pratico e per nulla dogmatico” afferma Carmine D’Elia, autore del libro. “Parte dal contesto storico in cui si è evoluta la normativa, sempre più prolifica in tema di responsabilità sociale d’impresa, e conclude il suo excursus proponendo un modello di sviluppo alternativo del business, normato in Italia con l’istituzione della fattispecie delle società benefit” aggiunge Roberto Salvatore Macheda, co-autore.

Secondo gli autori, la normativa legata al tema della sostenibilità è tanto iper-prolifica quanto in continua evoluzione. Motivo per il quale, in ottica di sviluppo aziendale, è fondamentale pianificare attentamente un modello di crescita sostenibile finalizzata tanto al benessere umano quanto alla salvaguardia dell’ambiente che ci circonda.

“Il libro di Carmine D’Elia e Roberto Salvatore Macheda vuole essere una piccola bussola per orientare il lettore, meno esperto, nel mare magnum della sostenibilità” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Per tale motivo è fondamentale che il lettore si approcci alle tematiche ESG con curiosità ed apertura mentale senza condizionamenti ideologici”.

“Abbiamo conosciuto Giacomo Bruno per questioni professionali e nel tempo si è consolidato un rapporto di fiducia che ci ha spinto a rivolgerci a lui per l’edizione del nostro primo libro” conclude l’autore Roberto Salvatore Macheda. “Il team Bruno Editore ci ha accompagnato con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale permettendoci di pubblicare questo manuale che siamo certi sarà utile a tanti nostri lettori” aggiunge Carmine D’Elia, co-autore.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4aiXpIW

Il dott. Carmine D’Elia, nato a Torino nel 1971, è dottore commercialista, revisore dei conti e appassionato da sempre ai temi dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità. Titolare di uno studio professionale a Torino e Milano è anche socio di una società di consulenza specializzata sui temi di industria 5.0, ESG e Società Benefit. Relatore in numerosi convegni sui temi della Crisi d’Impresa e del Rilancio Aziendale ha avuto modo di constatare che per rimanere competitivi e sopravvivere ad un mercato così globalizzato i temi dell’innovazione e della sostenibilità sono imprescindibili. Diversamente si è destinati all’estinzione. Il dott. Roberto Salvatore Macheda, nato a Crotone nel 1981, è dottore commercialista e revisore legale dei conti, da sempre interessato alle tematiche dell’innovazione e della responsabilità sociale d’impresa. Collaboratore di studio e socio di una società di consulenza specializzata sui temi di industria 4.0 e 5.0, ESG e Società Benefit. È analista e relatore in convegni e seminari, ha maturato esperienza nell’implementazione di modelli di business innovativi che creano valore condiviso con gli stakeholders e nella gestione della crisi d’impresa. Promuove innovazione e sostenibilità quali fattori critici di successo per le imprese.

Siti web: http://www.studio-delia.it ; http://www.esisostenibilita.it/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 33 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

