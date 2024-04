Consiglio Veneto: votate una mozione e una risoluzione

Il Consiglio regionale del Veneto ha votato oggi la mozione n. 436 “Asili nido pubblici in Veneto solo per 27 bambini su 100, penultimo posto in Italia. La Giunta intervenga con urgenza”, e la risoluzione n.115 “Borseggi a Venezia: adottare nuovi strumenti per aiutare cittadini e turisti”.

