I lavori della Terza Commissione: via libera alla relazione attività 2023 di AVEPA

La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha espresso a maggioranza dei presenti, il via libera alla Rendicontazione n. 206 “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2023 dall’AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti”. I risultati raggiunti nel 2023 da AVEPA, organismo pagatore, fanno riferimento in particolar modo ai processi di pagamento, con particolare attenzione alla semplificazione e alla digital transformation. In sintesi, per quanto riguarda l’attività svolta nell’anno 2023 i pagamenti sono stati 517,1 milioni di euro con la valutazione di 316 mila istanze gestite.

A seguire, la Terza Commissione si è espressa a maggioranza dei presenti, in merito al PAGR n. 368 “Adozione del bando per la presentazione delle domande di contributo – anno 2024 – per interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell’associazionismo dei cacciatori del Veneto”.

Via libera con voto espresso all’unanimità dei presenti da parte della Terza Commissione, al PAGR n. 369 “Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie avente per oggetto “Un approccio multidisciplinare per mitigare i danni causati dalle mortalità estive e dalle fioriture algali negli allevamenti di mitili (M. galloprovincialis) off-shore in Veneto – MUSSEL-AID” in attuazione dell’Intervento 221502 e all’Operazione 21 “Studi e ricerche” del Regolamento (UE) n 1139 del 7 luglio 2021. PN FEAMPA 2021-2027.

Infine, la Terza Commissione ha espresso all’unanimità dei presenti voto favorevole al PAGR n. 372 “Approvazione dei criteri di selezione delle domande di aiuto relative ad alcuni interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027”. Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

