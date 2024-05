Festival internazionale della musica del Veneto 2024: lunedì 6 a Treviso il via al cartellone

Una rete in musica tra Comuni e Regione, perché la musica avvicina, crea dialogo e condivisione. Questo lo spirito che anima il primo Festival internazionale di Musica del Veneto 2024, promosso dall’associazione Musica & Cultura e dal Consiglio regionale del Veneto e presentato a Venezia, a palazzo Ferro Fini, alla presenza di una rappresentanza delle 43 amministrazioni comunali aderenti. Il Festival della Musica si apre lunedì 6 maggio a Treviso, nel teatro Mario Del Monaco, con il concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal maestro Marco Angius, violoncellista Ettore Pagano (ore 21): in programma musiche di Schumann e Beethoven, in omaggio alla grande musica europea e al bicentenario di esecuzione della IX sinfonia del compositore tedesco, avvenuta a Vienna il 7 maggio 1824. Il cartellone del Festival proseguirà poi sino a dicembre con una cinquantina di appuntamenti, sino a fine anno, in chiese, ville, piazze, giardini, teatri e siti monumentali delle sette province del Veneto, con il coinvolgimento diretto delle amministrazioni dei capoluoghi e dei centri minori. Media partner di tutti gli eventi del Festival è Radio Rai 3.

“Dopo una edizione sperimentale, lo scorso anno – spiega Roberto Valente, segretario generale del Consiglio regionale del Veneto – alla quale hanno partecipato 18 Comuni, il Consiglio regionale del Veneto ha deciso di adottare l’idea e di supportarne l’organizzazione. La musica unisce e questo festival riesce ad offrire una gamma variegata di generi e stili musicali, nel rispetto dei gusti delle diverse località, con ensemble e artisti di fama nazionale e internazionale. Abbiamo creato una filiera istituzionale che mette in dialogo amministratori regionali e locali, cittadini di territori diversi e di comuni contermini, all’insegna della cultura e della valorizzazione dei luoghi più belli del Veneto”.

Di “unicum” regionale parla il direttore artistico del festival, Alberto De Piero, docente di conservatorio e manager dell’organizzazione dello spettacolo, ideatore della formula del Festival: “Questo è un progetto ‘trasversale’ – ribadisce De Piero – che mira a valorizzare generi musicali diversi, classica, lirica, jazz, sinfonica, da camera, i grandi successi della canzone italiana e il repertorio delle più belle colonne sonore dei film. Il festival celebrerà anniversari storici come quelli di Giacomo Puccini, al quale è dedicato uno spettacolo originale con azione semiscenica che proporrà un excursus tra tutte le opere di Puccini, nonchè di Eleonora Duse e Giacomo Matteotti, valorizzando le sensibilità dei diversi ambiti territoriali”.

Anche il presidente del Consiglio delle Autonomie locali del Veneto ha sottolineato il valore della filiera istituzionale che si è creata, in nome della musica e della promozione culturale.

Si comincia quindi lunedì 6 al Teatro Mario del Monaco di Treviso, alle 21, con il concerto per orchestra eseguito dall’Orchestra di Padova e del Veneto e dal giovane violoncellista Ettore Pagano. Il cartellone poi proseguirà giovedì 9 maggio con la serata lirica nell’auditorium San Nicolò di Chioggia, dedicato Giacomo Puccini nel centenario della morte, e venerdì 31 maggio, nella chiesa Oriago di Mira, con il duo polacco Angelika Rzewuska e Mateusz Rzewuski, voce solista e organo. Tra gli appuntamenti più significativi dei prossimi mesi il concerto per la Repubblica il 2 giugno nel palazzo della Ragione a Padova, il concerto dei Papi a Lorenzago di Cadore il 20 luglio, l’orchestra sinfonica cinese Conservatorio di Zhejiang il 9 agosto a Recoaro Terme, il concerto per la festa del 4 novembre a Vittorio Veneto.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, grazie al supporto organizzativo offerto dal Consiglio regionale del Veneto e alla sinergia creata dall’associazione Musica & Cultura con il conservatorio di musica di Castelfranco ‘Agostini Steffani’ e altre realtà musicali, unitamente alle amministrazioni comunali del Veneto aderenti.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO