Seconda commissione – Proseguito esame Pdl 244 della Giunta ‘Veneto Territorio Sostenibile’

La Seconda commissione consiliare permanente ha proseguito oggi l’esame del Progetto di legge regionale n. 244, della Giunta, “Veneto Territorio Sostenibile – Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto”.

L’obiettivo è la ricognizione sostanziale, il coordinamento tecnico e l’aggiornamento della legislazione esistente in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di edilizia e di paesaggio, al fine di garantire, in un’ottica di semplificazione, la chiarezza e la certezza del diritto e, al contempo, una migliore conoscibilità della normativa e una più semplice fruibilità della stessa da parte di Enti e cittadini. In particolare, si vogliono eliminare le ridondanze e risolvere le problematiche emerse a seguito della copiosa attività normativa che, negli anni successivi all’entrata in vigore della riforma urbanistica regionale del 2004, ha integrato e modificato più volte la normativa regionale o ha trattato temi specifici aventi rilevanti implicazioni sulla pianificazione.

