Armando Capone è il nuovo Chief Executive Officer di Experian Italia

Experian, principale società di global information service al mondo, ha nominato Armando Capone Chief Executive Officer per il mercato italiano, con il compito di portare avanti il processo di innovazione che Experian ha intrapreso dotandosi delle tecnologie più all’avanguardia, al fine di affermare sempre più la propria leadership come Data Tech del mercato creditizio.

Negli ultimi anni, Experian ha abbracciato sempre più l’innovazione dai dati e dagli analytics, grazie anche al supporto crescente di un ecosistema di partner qualificati, andando a implementare tecnologie e servizi all’avanguardia come Analytics as Service, Machine Learning, Cloud Decisioning e Generative AI con l’obiettivo di comprendere la sempre crescente mole di dati generati da aziende e consumatori e ridefinire continuamente il proprio ruolo in un panorama del credito in costante evoluzione.

Oggi Experian è una forza globale con una presenza in oltre 30 Paesi, forte di un team di 22.000 professionisti dedicati a sfruttare il potere dei dati e degli analytics per generare valore significativo per aziende, società e singoli consumatori di tutto il mondo.

Armando Capone è entrato in Experian nel 2016, ricoprendo inizialmente il ruolo di Senior Business Consultant nell’EMEA Global Consulting Practice, seguendo progetti di consulenza in Italia ed in Europa e concentrandosi sulle tematiche relative alla Regulation. A partire dal 2020 ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer, con responsabilità sulle attività commerciali dell’azienda a livello italiano, mentre dal 2022 è diventato General Manager. Prima di entrare in Experian, aveva maturato un’esperienza più che decennale in Accenture nell’ambito delle aree Strategy e Finance & Risk.

