Franco De Mattia lancia il Bestseller “Centro Estetico 2.0”

Acquisire clienti è diventato sempre più difficile al giorno d’oggi, tanto più in un settore iper-competitivo come quello dell’estetica. Eppure ci sono saloni che riescono a fare sempre “sold-out” indipendentemente dai prezzi dei servizi offerti.

Per tutti i proprietari di centri estetici che desiderano massimizzare i risultati economici della propria attività ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Franco De Mattia “CENTRO ESTETICO 2.0. Come Raggiungere il Successo Del Tuo Centro Estetico E Aumentare Il Fatturato Grazie Al Valore Dell’Esperienza” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per generare un flusso costante di nuovi clienti per la propria attività partendo da zero.

“Il mio libro è un viaggio emozionante nel mondo dell’estetica, un percorso intriso di passione, innovazione e dedizione. Attraverso le pagine di questa opera, conduco il lettore in un’esplorazione profonda e coinvolgente delle sfide e delle gioie che accompagnano la gestione di un centro estetico di successo” afferma Franco De Mattia, autore del libro. “Condividendo le mie esperienze personali e le lezioni apprese, offrirò preziosi consigli pratici su come distinguersi dai competitor, mantenendo la propria passione viva e superando le sfide quotidiane con grinta e determinazione”.

Secondo l’autore, un centro estetico di successo è caratterizzato da un’esperienza avvolgente per il cliente, dove ogni dettaglio è curato con amore e dedizione, così da creare un rifugio di bellezza e benessere senza paragoni. Motivo per il quale, il libro di Franco De Mattia altro non è che il compagno ideale per tutti coloro che desiderano trasformare il proprio centro estetico in un’oasi di lusso e soddisfazione per nuovi potenziali clienti.

“Franco De Mattia dimostra come la chiave del successo risieda proprio nell’abilità di trasformare un semplice trattamento estetico in un viaggio sensoriale, dove ogni momento è un’opportunità per stupire e deliziare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso una combinazione di attenzione ai dettagli, creatività e passione, l’autore dimostra come sia possibile trasformare il proprio centro estetico in un luogo unico, dove i clienti non vengono solo per i trattamenti, ma anche e soprattutto per l’esperienza indimenticabile che si va ad offrire loro”.

“Conoscendo Giacomo Bruno ho capito subito che sarebbe stata la persona giusta per valorizzare al meglio il mio nuovo libro sul mondo dell’estetica” conclude l’autore. “Sono certo che la Bruno Editore sia “l’elastico” perfetto per spiccare il volo e raggiungere più estetiste possibili, così da permettere loro di valorizzare al meglio il proprio lavoro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4dDp3mE

Franco De Mattia è un affermato coach nel settore del benessere, con un background di 18 anni in Wella. Dopo aver letto un articolo su Anthony Robbins nel 2008, ha cambiato carriera e si è dedicato totalmente alla formazione finalizzata allo sviluppo delle capacità personali. Nel 2017, seguendo Giacomo Bruno, ha raffinato le strategie del suo progetto. Franco è anche autore di “Vendi Bellezza con Whatsapp”, un libro che tratta la gestione efficace dei centri estetici, enfatizzando l’importanza della formazione dello staff e della pianificazione del marketing. Attualmente è il Direttore Generale Italia e Responsabile Europa di Christina Cosmeceuticals, dove porta avanti innovazioni nel settore della gestione e formazione estetica. Sito web: https://professionals.christina-cosmeceuticals.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore