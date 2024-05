Programma Auto amplia la sua offerta con il marchio Alfa Romeo

Il rinnovato shoowroom di via Emilia Parmense ospiterà le auto del Biscione.

L’Ad Piegiorgio Zambelli: «Orgogliosi che Stellantis ci abbia accordato la sua fiducia».

Programma Auto è la concessionaria ufficiale per i marchi Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e Fiat Professional nella città di Piacenza e nella sua provincia. Rappresenta un punto di riferimento per tutti gli appassionati di automobili e per chi cerca qualità e affidabilità nel proprio veicolo. Ma non è tutto perché la concessionaria amplierà ulteriormente la sua offerta con l’ingresso di un marchio autorevole e leggendario: Alfa Romeo.

Conosciuta in tutto il mondo per le sue auto sportive e eleganti, Alfa Romeo porta con sé una lunga tradizione di innovazione e passione per la guida. La concessionaria Programma Auto, che ha sede in via Emilia Parmense 144, offrirà ai suoi clienti il fascino, l’eleganza e la performance che solo la casa del Biscione può garantire.

Con una storia che affonda le radici nell’eccellenza automobilistica italiana, Alfa Romeo è sinonimo di design raffinato, tecnologia all’avanguardia e una passione ineguagliabile per la guida sportiva. I modelli Alfa Romeo, celebri per le loro linee aerodinamiche e la loro ingegneria superiore, rappresentano un perfetto connubio tra estetica e affidabilità.

«Proviamo piena soddisfazione per questo nuovo mandato – commenta Pier Giorgio Zambelli, amministratore delegato di Programma Auto – e siamo estremamente orgogliosi del fatto che Stellantis ci abbia accordato la sua fiducia, permettendoci di gestire un marchio prestigioso come Alfa Romeo nella provincia di Piacenza. Questo riconoscimento rappresenta un’importante tappa nel nostro percorso. Dopo anni in cui abbiamo fornito con dedizione il service diretto per Alfa Romeo, siamo finalmente riusciti a ottenere anche la gestione del marchio per quanto riguarda la vendita. Questa opportunità ci consente non solo di ampliare la nostra offerta ma anche di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio. Siamo pronti a raccogliere questa sfida con entusiasmo e professionalità. Stiamo lavorando intensamente per allestire il nuovo showroom presso la nostra sede di via Emilia Parmense. I lavori di ristrutturazione e allestimento sono partiti agli inizi di maggio e procedono a pieno ritmo. Il nostro obiettivo è di completare l’intero progetto entro la fine di giugno, così da poter presentare ai nostri clienti un ambiente moderno e accogliente, in linea con l’eleganza e l’innovazione che caratterizzano il marchio Alfa Romeo».

A settembre sono in calendario due appuntamenti di grande rilevanza: «In primo luogo – aggiunge Zambelli – inaugureremo lo showroom, completamente ristrutturato per offrire ai nostri clienti un’esperienza unica e coinvolgente. Con un secondo evento presenteremo la Junior, il nuovo SUV di Alfa Romeo. Intanto l’8 e 9 giugno Programma Auto ha annunciato la presentazione, in un classico “porte aperte”, della nuova e attesissima Lancia “Ypsilon”.

Nell’immaginario collettivo, Alfa Romeo rappresenta molto più di un semplice marchio automobilistico: è uno status symbol intramontabile. «Fa scattare i ricordi della mia giovinezza – sottolinea Pier Giorgio Zambelli – in famiglia avevamo una Spider “Duetto”, un vero e proprio emblema di stile. Mio padre possedeva anche una Giulia,e queste due auto sono sempre rimaste nel mio cuore, simboli di un’epoca e di un’eredità automobilistica insuperabile».