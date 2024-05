A bordo di Costa Smeralda e’ arrivata Futura, il digital tour expert, realizzato da Reply

Lo staff di bordo di Costa Smeralda, nave ammiraglia della flotta di Costa Crociere, può contare su un nuovo collaboratore davvero speciale. Si tratta di Futura, il Digital Tour Expert che accompagna con suggerimenti personalizzati le vacanze degli ospiti della nave nel Mar Mediterraneo, proponendo esperienze ad hoc per andare alla scoperta di ogni destinazione compresa nell’itinerario.

Questo innovativo progetto, già attivo sulla nave della compagnia italiana, è stato realizzato da Reply, grazie alle competenze Infinity Reply e Technology Reply, specializzate rispettivamente in 3D content & Spatial Computing e Data & AI.

Futura è un vero e proprio assistente virtuale, che utilizzando modelli di AI generativa e real time 3D introduce un nuovo modello di customer experience, sia in termini di approccio che di funzionalità.

Ogni ospite di Costa Smeralda può dialogare con Futura in modo fluente in una delle sei lingue abilitate (italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco o portoghese) per richiedere le informazioni che lo possono aiutare a rendere la sua vacanza ancora più indimenticabile. La soluzione è stata infatti progettata per aiutare gli ospiti a programmare la loro visita in ogni porto compreso nell’itinerario, fornendo raccomandazioni sui punti di interesse principali sulla base dei loro profili e delle preferenze espresse. Futura non solo identifica e propone agli ospiti percorsi personalizzati nelle destinazioni a terra, ma suggerisce in modo proattivo i migliori tour organizzati da Costa Crociere che consentono di esplorare le destinazioni, e in particolare i punti di interesse individuati, da un punto di vista unico, rendendo l’esperienza di vacanza ancora più ricca, coinvolgente e al tempo stesso semplice per tutti gli aspetti di logistica. Una volta scelta l’escursione preferita, con pochi tap, gli ospiti possono prenotarla direttamente con Futura.

Grazie agli algoritmi avanzati di GenAI, l’assistente virtuale comunica in linguaggio naturale con gli ospiti, rendendo semplice e bidirezionale lo scambio di informazioni, e al tempo stesso utilizza i loro feedback per offrire raccomandazioni e suggerimenti che diventano sempre più precisi e affinati nel corso del tempo. Il ventaglio di itinerari turistici mostrati, inoltre, è accompagnato da presentazioni in pillole sulle singole città, acquisite a partire da una knowledge base realizzata appositamente.

“L’innovazione fa parte del DNA di Costa Crociere da oltre 75 anni. Grazie alla collaborazione di un partner di eccellenza come Reply stiamo esplorando le possibilità offerte da AI generativa e real time 3D per migliorare ulteriormente l’esperienza di vacanza dei nostri ospiti. Futura rappresenta un supporto molto valido al lavoro del personale di bordo di Costa Smeralda, integrando i servizi da loro offerti in maniera coinvolgente ed efficace. L’esplorazione delle destinazioni è uno dei punti di forza delle nostre crociere, che suscita sempre grande interesse da parte degli ospiti e richieste di approfondimenti: per cui abbiamo deciso di iniziare a sperimentare l’AI generativa proprio in questo ambito, con risultati molto soddisfacenti” – ha dichiarato Domenico Alessio, IT Vice President di Costa Crociere.

“Come Reply stiamo collaborando con diverse realtà nell’uso a livello enterprise dei digital human AI-driven. Queste figure digitali, che consentono un’interazione fluida in linguaggio naturale, grazie a tecnologie di 3D in real-time e di iperrealismo grafico, consentono un’estrema personalizzazione (di aspetto, personalità e competenza), permettendo ai brand di poterli impiegare una grande varietà di contesti, dall’intrattenimento all’ istruzione dino ai servizi online e marketing” – ha commentato Filippo Rizzante, CTO di Reply.

Costa Smeralda offre crociere di una settimana alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia/Roma.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione.

www.reply.com

Costa Crociere

Costa Crociere è una compagnia italiana, con sede a Genova, che fa parte di Carnival Corporation & plc, il più grande gruppo crocieristico al mondo. Da oltre 75 anni le navi Costa solcano i mari del mondo, portando gli ospiti in circa 300 destinazioni diverse, da scoprire attraverso esperienze uniche, sia a bordo sia a terra. Attualmente la flotta Costa è composta da 9 navi, tutte battenti bandiera italiana, che navigano nel Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi, America Centrale, Sud America, Emirati Arabi Uniti, oltre a proporre “Giro del mondo” e “Grandi Crociere”, per visitare diversi continenti in un’unica vacanza.

www.costacrociere.it

