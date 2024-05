Consultazioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto

Nel corso della seduta odierna nella prima parte della giornata, la Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto, in seduta congiunta con la Prima Commissione consiliare permanente, ha dato seguito alle consultazioni degli stakeholders, con riferimento al Progetto di legge regionale n. 248 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto”.

In sintesi, dopo una esaustiva illustrazione dell’articolato, per sommi capi, la rilevanza del Progetto di legge esprime una finalità specifica, orientata ad aumentare l’attrattività del territorio regionale per gli investitori nazionali ed esteri, favorendo la continuità d’impresa, accrescendo la competitività e la produttività del sistema economico veneto. A tal proposito, la Giunta regionale nel perseguire la predetta finalità, promuoverà, anche la stipula di “Accordi per l’insediamento e lo sviluppo” aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese, sostenendo alcuni interventi attraverso agevolazioni alle imprese in forma di finanziamento agevolato, attraverso anche incentivi di natura fiscale. Keywords: supporto alle imprese, aumento dell’occupazione, attrarre risorse.

