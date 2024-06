Il benessere delle persone al centro, in un costante impegno per il futuro

L’imprenditore Alessandro De Santis, amministratore delegato della società Decalacque srl, specializzata nel trattamento acque, intraprende una nuova avventura imprenditoriale entrando a far parte del consiglio di amministrazione di Health Srl, poliambulatorio di eccellenza situato a Piacenza e rinomato per il suo approccio multidisciplinare alle cure mediche.

Fondato con l’obiettivo di offrire servizi sanitari di alta qualità attraverso l’integrazione di diverse specialità mediche, il poliambulatorio ha rapidamente guadagnato una reputazione di affidabilità e competenza. Con l’ingresso di De Santis, come quarto socio del board, la Health Srl si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità, consolidando la propria posizione e ampliando la gamma di servizi offerti per rispondere sempre meglio alle esigenze della comunità.

L’IMPORTANZA DI UNA GESTIONE DI QUALITÀ

«Come imprenditore – spiega De Santis – ho sempre coltivato la consapevolezza della necessità di migliorare e diversificare.

Questa consapevolezza mi ha portato a focalizzare i miei obiettivi e a sviluppare un’attitudine costante al dialogo e alla comprensione delle dinamiche del settore. Negli anni, frequentando come paziente il centro Health, ho avuto modo di apprezzare profondamente l’attività svolta qui. Stiamo lavorando insieme per integrare i valori che condividevamo, con l’obiettivo di potenziare continuamente i servizi offerti e di espandere il raggio d’azione per trasformare il centro in un modello, non solo per le cure, ma anche come esempio di gestione aziendale innovativa e dinamica».

LE PERSONE AL PRIMO POSTO

Tra le due società esiste una visione comune, basata su punti cardine dei rispettivi codici etici che non solo combaciano ma si integrano perfettamente. «Questo connubio di intenti e valori condivisi – aggiunge De Santis – inizia, e non è una semplice frase di circostanza, con la centralità della persona. Entrambe le società pongono le persone al primo posto, riconoscendo l’importanza di offrire un servizio completo e personalizzato. Una filosofia condivisa unisce il core business di Decalacque a quello di Health, creando un collegamento profondo e significativo che pone in vetta la salute e il benessere delle persone in modo olistico. Entrambe le società operano con l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita delle persone, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare».

SUPPORTO ALLE REALTÀ DEL TERRITORIO

La Decalacque opera sul territorio innervandone il tessuto con importanti collaborazioni. Oltre ad essere sponsor del River Volley e del Piacenza Calcio, l’azienda supporta Pianeta Padel, Futura Pattinaggio, donando borracce alle piccole atlete, la Pianellese Calcio a cui è stato donato un impianto dell’acqua e delle borracce personalizzate per i giocatori. Prossimamente sosterrà l’evento “La Festa dello sport” prevista l’8 giugno. Una collaborazione importante è anche quella con Progetto Vita, l’associazione diretta dalla dottoressa Daniela Aschieri.

«Abbiamo donato impianti ad associazioni di categoria – ricorda Alessandro De Santis – ma anche all’Auser di Rivergaro, alla Croce Bianca di Piacenza. Abbiamo donato borracce all’associazione Amici del Capitolo.

Nel nostro percorso di comunicazione abbiamo aperto le porte alle scolaresche piacentine nell’ambito dell’iniziativa PMI Days organizzata da Confindustria.

Segnalo la nostra partecipazione anche all’evento del Comune di Piacenza dedicato allo sviluppo sostenibile della città, dal titolo “Piacenza 2030 – Insieme verso la città futura”.