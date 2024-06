Cluster Reply nominata Microsoft Partner of the Year 2024 per l’Italia

Cluster Reply, società del gruppo Reply specializzata su tecnologia Microsoft, ha ottenuto il premio Microsoft Partner of the Year 2024 per l’Italia. La società è stata premiata tra i migliori partner Microsoft a livello mondiale per l’eccellenza nell’implementazione di soluzioni innovative per i propri clienti basate su tecnologia Microsoft.

“Siamo lieti di aver vinto il Microsoft Partner of the Year per l’Italia che dimostra il nostro costante impegno nel fornire soluzioni Microsoft all’avanguardia. I continui investimenti in innovazione e ricerca e sviluppo, insieme alle competenze e alle capacità di Cluster Reply, ci permettono di supportare al meglio i nostri clienti e di ottenere il massimo dalle soluzioni Microsoft”– ha osservato Filippo Rizzante, CTO Reply.

Il riconoscimento “Microsoft Country Partner of the Year” premia i partner Microsoft a livello nazionale che nel corso dell’ultimo anno hanno sviluppato e fornito soluzioni innovative basate su tecnologie Microsoft. I vincitori del premio vengono selezionati tra una serie di oltre 4.700 candidature provenienti da più di 100 paesi in tutto il mondo. Cluster Reply è stata premiata per essersi distinta per il livello dell’offerta di soluzioni e servizi, per i risultati ottenuti nel mercato italiano e per la capacità dimostrata nel supportare la crescita dei propri clienti.

L’award è stato assegnato grazie al progetto realizzato da Cluster Reply per MAIRE

che sfrutta la soluzione Microsoft Sustainability Manager per automatizzare la raccolta, visualizzazione ed elaborazione dei dati ambientali. Questa collaborazione testimonia l’impegno nell’integrare le nuove tecnologie Microsoft e l’attenzione alla sostenibilità. La soluzione è stata ampliata incorporando nuove funzionalità, come un chatbot, basato sui servizi di Azure OpenAI, per permetter agli utenti di accedere ad informazioni su argomenti riguardanti la sostenibilità. Al contempo, la soluzione è stata estesa per facilitare MAIRE nella raccolta dei dati da stakeholder interni ed esterni, creando dashboard personalizzate e generando report di facile lettura.

In aggiunta al Partner of the Year per l’Italia, Reply, con Valorem Reply, l’azienda del Gruppo specializzata nel fornire soluzioni innovative su tecnologia Microsoft, ha vinto il premio Nonprofit 2024 Microsoft Partner of the Year.

“Congratulazioni ai vincitori e ai finalisti dei Microsoft Partner of the Year Awards 2024!” ha detto Nicole Dezen, Chief Partner Officer e Corporate Vice President di Microsoft.

“L’impulso generato dalle numerose novità di AI e Copilot di quest’anno ha stimolato l’innovazione dei nostri partner, consentendo di offrire servizi e soluzioni rivoluzionarie ai clienti. La capacità e la creatività del nostro ecosistema di partner e dei vincitori di quest’anno dimostrano al meglio ciò che è possibile realizzare attraverso l’AI e il cloud Microsoft.”

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione.

www.reply.com

Cluster Reply

Cluster Reply è la società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza e di integrazione di sistemi su tecnologie Microsoft. Cluster Reply è focalizzata sull’innovazione e, da sempre, offre soluzioni Microsoft, on-premise ed in cloud, nelle aree di Modern Workplace, Business Applications, Applications ed Infrastructure, Data e AI. La forte esperienza, maturata in oltre 24 anni di collaborazione con Microsoft in Italia, consente a Cluster Reply di aiutare i propri clienti a scegliere le migliori soluzioni Microsoft, in modo rapido ed efficace, apportando nel proprio lavoro le competenze certificate Microsoft ed una conoscenza distintiva del mercato e dei suoi processi.

www.cluster.reply.it

