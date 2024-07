CRV – Zottis: “Congratulazioni a Finotto per il Premio Hemingway ’24”

“Rivolgo all’urbanista e docente universitario sandonatese Francesco Finotto le congratulazioni per il prestigioso riconoscimento, ottenuto con il Premio Hemingway per la Fotografia 2024 per il suo fotolibro “Notte a Nord-Est. Le fabbriche in scena”. Una bella notizia che fa onore al Veneto e al territorio di appartenenza di questo studioso che da sempre spicca per le proprie capacità tecniche e che rappresenta attraverso la fotografia le trasformazioni urbane con grande profondità. Grazie al lavoro di Finotto possiamo viaggiare nel territorio e conoscere le tante sfaccettature, traendone un quadro d’insieme. La sua è passione e professionalità che diventano arte: gli siamo riconoscenti”. Lo dice la vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Francesca Zottis.

