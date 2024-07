Rigo (Lega – LV): “A Sant’Ambrogio di Valpolicella nasce una scuola di alta formazione”

“Verona e il Veneto hanno un’eccellenza, la lavorazione del marmo, che da oggi potrà contare anche su una scuola di formazione ad hoc. Grazie, infatti, alla collaborazione tra le imprese di un distretto, quello del marmo, che è un vanto per tutta la provincia di Verona, da domani nel nostro territorio avremo del personale altamente qualificato per un prodotto di altissimo valore. E che per il nostro territorio significa tradizione, visto che questo lavoro si tramanda da millenni e la fiera più importante del settore, Marmomac, si svolge a Verona. Il Made in Italy, ma in questo caso possiamo parlare anche di Made in Veneto, si sostiene anche grazie a queste iniziative imprenditoriali”.

Con queste parole, il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta Filippo Rigo ha aperto la conferenza stampa di oggi a Palazzo Ferro Fini.

“Il settore del marmo rappresenta un distretto strategico, con una filiera che vede coinvolte 610 imprese specializzate e 4400 addetti – ha spiegato il consigliere – La Scuola di Alta Formazione Marmo e Pietre naturali, con sede a Domegliara di Sant’Ambrogio di Valpolicella, nasce proprio per creare nuovi progettisti. È il risultato di un lavoro congiunto tra la Regione Veneto, il Comune ospitante, il Consorzio dei Marmisti veronesi AS.MA.VE. e il Verona Stone District. L’attività formativa di questa Scuola, per come è stata organizzata e strutturata, rappresenta un autentico fattore di valorizzazione per le aziende del settore: si tratta di ben 400 ore, distribuite su oltre un anno di corso che partirà il prossimo 4 ottobre. Ma costituisce soprattutto un’opportunità per tanti giovani, che possono scoprire un mestiere basato su conoscenze tecniche specifiche sotto l’egida di docenti esperti. E che possono farsi strada in un contesto competitivo dove tradizione e innovazione continua vanno a braccetto. Per raggiungere l’essenza stessa del Made in Italy e in Veneto”.

Ha fatto seguito l’intervento di Andrea Chiereghini, assessore al Turismo e alle Attività Produttive di Sant’Ambrogio di Valpolicella: “Ringrazio il consigliere Rigo, e il suo staff, per l’organizzazione di questa conferenza stampa all’interno del Consiglio Regionale. Faccio presente con orgoglio che la Scuola di Alta Formazione partirà proprio nel nostro Comune. Una Scuola che, per obiettivi formativi, contenuti e prestigio, si propone di diventare la più articolata realtà per la preparazione globale di professionisti e operatori sulle caratteristiche, tecnologie, applicazioni e mercati internazionali del Marmo e della Pietra Naturale. Ma si tratta di un traguardo inserito in un lungo percorso. Partito nel 1868 con la Scuola d’Arte per scalpellini ‘Paolo Brenzoni’. Proseguito con l’attivazione nel 1986 del Centro di Formazione Professionale, la “Scuola del Marmo”, dotata negli anni successivi di un laboratorio moderno”.

Dopo Chiareghini, è stata la volta del presidente di As.Ma.Ve. Donato Larizza: “Da diversi anni AS.MA.VE. organizza dei corsi di formazione per professionisti della progettazione, con ore in aula e visita alle aziende produttrici nostre associate, per far toccare con mano le potenzialità delle tecnologie acquisite e far conoscere le abili maestranze impiegate. Su proposta del dottor Piero Primavori, nostro consulente e relatore, abbiamo deciso di realizzare un corso di formazione ‘completo’ su tutta la filiera della lavorazione della pietra naturale”.

Ha concluso la conferenza stampa Filiberto Semenzin, presidente del Verona Stone District: “Uno dei temi al centro delle scelte strategiche delle nostre imprese riguarda la formazione continua, non solo del personale ma anche degli stessi imprenditori e professionisti del settore. L’obiettivo è di far accrescere il bagaglio di saperi degli iscritti, che successivamente siano in grado di offrire un prodotto e un servizio sinonimo di bello, pregiato e durevole. L’attivazione della scuola va nella direzione giusta, come da tradizione del Made in Italy e del saper fare Veneto”.

