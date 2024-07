Experian: BNPL cresciuto del 139% in due anni, per Klarna cruciale l’espansione in nuovi settori

La spesa degli italiani si fa sempre più digitale. Si tratta di un’evoluzione che riguarda anche il canale prescelto per gestire i propri acquisti grazie alle ulteriori possibilità offerte dal mercato. Negli ultimi due anni, i consumatori hanno crescentemente apprezzato i benefici dei servizi online innovativi per effettuare comodamente i propri acquisti e dilazionare i pagamenti. Da giugno 2022, l’utilizzo del “Buy Now, Pay Later” – online o in negozio – è cresciuto costantemente, raggiungendo il +139,26%, e non accenna a frenare: a giugno rispetto a maggio, infatti il BNPL è cresciuto dell’8,68% con un importo medio finanziato di €149. E se le giovani generazioni sono state le prime a sperimentare questo nuovo canale di finanziamento, con Millennial (fascia 29-44 anni) e GenZ (fascia 18-28 anni) che ancora oggi rappresentano oltre due terzi degli utenti (67,95%), ora la spinta arriva anche dalle fasce più adulte della popolazione. Nell’ultimo anno, infatti, l’utilizzo del BNPL da parte degli over-45 è cresciuto in media del +24%. Questi alcuni dei dati messi in luce nell’ultimo Rapporto sul Credito Italiano – Trends & Insights di Experian, Data Tech Leader del mercato creditizio, per il mese di giugno 2024.

“Questo incremento dell’utilizzo del Buy Now, Pay Later dimostra la continua attenzione dei consumatori alla comodità e alla pianificazione delle proprie spese per poter effettuare gli acquisti nei periodi più convenienti, senza doversi impegnare subito economicamente per l’intera somma. I dati che riscontriamo sul mercato, con la particolare diffusione del BNPL tra gli utenti più giovani e nel Sud Italia, ne dimostrano il ruolo di strumento inclusivo per le fasce di popolazione con un potere di acquisto tradizionalmente più ridotto”, ha commentato Armando Capone, CEO di Experian Italia.

“Experian collabora con ogni tipo di organizzazione che utilizza il BNPL, dalle fintech specializzate alle istituzioni finanziarie tradizionali, per fornire visibilità sull’attività di questo strumento e analisi avanzate del comportamento di pagamento dei consumatori al fine di favorire decisioni informate e azioni puntuali e più veloci, con maggiore sicurezza”.

“Negli ultimi anni, il Buy Now Pay Later (BNPL) ha conosciuto un’ascesa esponenziale in Italia, affermandosi come metodo di pagamento sempre più gradito dai consumatori e richiesto dagli esercenti. A trainare questo trend sono soprattutto i giovani, ma il fascino di questa modalità di pagamento sta conquistando anche le generazioni più mature, con un aumento significativo tra gli over-45. Questa crescita è favorita anche dall’espansione del BNPL oltre il suo tradizionale settore di riferimento, la moda: Klarna, ad esempio, ha registrato un innalzamento dell’età media dei propri utenti grazie a collaborazioni con player nazionali e internazionali nei settori dell’elettronica, del ticketing, dei viaggi e dell’arredamento e del bricolage. L’Italia, in questo scenario, si distingue per un ritmo di crescita del BNPL simile, se non addirittura superiore, a quello di paesi con maggiore esperienza nel settore, come Stati Uniti e Regno Unito. Un dato che testimonia la diffusione globale di questo innovativo modello di finanziamento e la sua capacità di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più ampio”, ha commentato Gessica David, Head of Partner Success, Klarna Italy.

“In definitiva, il BNPL si configura come un fenomeno in evoluzione che sta rivoluzionando il panorama dei pagamenti in Italia, offrendo ai consumatori una maggiore flessibilità e convenienza negli acquisti e alle aziende nuove opportunità di crescita. Noi di Klarna siamo orgogliosi di contribuire a questa rivoluzione del credito con servizi all’avanguardia ed Experian è per noi il partner ideale in quanto ci consente di avere a disposizione soluzioni innovative per valutare la rischiosità dei soggetti e favorire un utilizzo sicuro del BNPL.”

Dopo il boom nel 2022, la crescita del BNPL si sta allineando ai periodi di spesa generale

I trend evidenziati dal Rapporto Experian in merito all’andamento del BNPL negli anni hanno chiaramente evidenziato un’esplosione nel suo utilizzo durante il periodo pandemico, che ha visto i consumatori italiani forzatamente fare maggiore affidamento agli e-commerce e alle piattaforme online. Dal 2023, il ricorso al BNPL ha comunque continuato a crescere (+40,4%) ma in maniera più organica e allineata a periodi di spesa generalizzata, incentivata da festività, offerte e saldi. La prima metà dell’anno, infatti, presenta una diminuzione dell’utilizzo del BNPL del -4,23% rispetto al periodo luglio-dicembre 2023, proprio perché in quest’ultimo si sono concentrate le spese legate a saldi estivi, Black Friday, festività e offerte natalizie. Il BNPL ha poi ricominciato a crescere ad aprile, arrivando al +8,68% di giugno: il secondo trimestre dell’anno, infatti, le richieste di BNPL sono cresciute del +10,5% rispetto al periodo gennaio-marzo.

Ad attrarre il maggior numero di richieste è soprattutto il settore dell’abbigliamento che rappresenta l’82% del totale. Segue l’utilizzo per acquisti relativi alle attività all’aria aperta come il giardinaggio o il campeggio (6%), per l’acquisto di attrezzatura sportiva (4%), per le spese di viaggio legate soprattutto a trasporti e alloggio (3%), per l’acquisto di gioielli (3%) e, infine, di prodotti e servizi per la cura della persona (1.5%). L’arrivo dei saldi estivi fa quindi presagire un nuovo incremento delle richieste.

GenZ e Millennial espandono l’utilizzo, ma crescono anche le richieste degli over-45

Sotto il profilo demografico, le fasce di popolazione più giovane rappresentano naturalmente la gran parte dei ‘clienti del BNPL e l’utilizzo continua ad espandersi mese dopo mese: da maggio, le richieste sono aumentate del +9,14% per la GenZ e del +7,54% per i Millennial. Tuttavia, anche la GenX – che comprende la fascia 45-60 anni – sta acquisendo più peso, rappresentando un quarto del totale degli utilizzatori (25,5%) e sia le richieste della GenX che quelle dei Baby Boomer sono in aumento dallo scorso anno, rispettivamente del +36% e del +26%.

Il Sud è il maggior utilizzatore di BNPL, a Napoli l’utilizzo è del +48% in un solo anno

Andando nel dettaglio della distribuzione nazionale, il BNPL è maggiormente utilizzato al Sud, che rappresenta il 36,6% del totale delle richieste, con una crescita più incisiva rispetto alle altre aree Nielsen considerate: la variazione anno su anno è infatti del 42,7%, oltre 6 punti percentuali rispetto al Nord. È proprio il Nord Est l’area in cui il BNPL è meno utilizzato, con solo il 13% delle richieste. Nord Ovest e Centro si equivalgono con circa il 25% del totale, anche se il Centro ha registrato una significativa crescita dallo scorso anno pari al +44%.

Queste evidenze emergono anche considerando anche i dati delle principali città italiane analizzate per area: a Napoli si concentrano il 7,68% delle richieste totali, in crescita del 48% da maggio 2023, mentre a Venezia solo lo 0,87%.

