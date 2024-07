Silvano Mantegazza lancia il Bestseller “Innovazioni Tramite NFT”

Capita spesso di accendere la televisione o navigare su Internet per venire a conoscenza di notizie che riguardano gli NFT. Questo token, la cui tecnologia si basa sulla Blockchain, è uno strumento assai interessante per certificare una proprietà in ambito digitale. Il problema, tuttavia, è che ad oggi c’è ancora molta confusione attorno a questo argomento.

Per tutti coloro che desiderano capire di più del mondo degli NFT ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Silvano Mantegazza “INNOVAZIONI TRAMITE NFT. Il Manuale Completo Per Sfruttare Gli NFT Con Un Approccio Rivoluzionario” (Bruno Editore).

Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per avvicinarsi all’affascinante mondo degli NFT in maniera realmente efficace.

“L’idea di scrivere un libro è nata dal fatto che io per primo ho riscontrato molta confusione attorno a questa tematica. Ho pensato bene quindi di condensare tutte le informazioni che ho ritenuto più interessanti all’interno di un libro pieno di contenuti di valore” afferma Silvano Mantegazza, autore del libro. “Da qui all’idea di creare una guida completa sugli NFT, sulla loro storia e sull’uso che è possibile farne, il passo è stato breve”.

Secondo l’autore, tanto i giovani quanto le persone in età avanzata si trovano in difficoltà quando cercano di capire di più in merito a questo argomento. Non è un caso che lo stesso Silvano Mantegazza abbia pensato di inserire all’interno del proprio libro tutta una serie di casi studio tali da consentire al lettore di comprendere meglio l’utilità che gli NFT possono avere nella vita di ciascuno di noi.

“Silvano Mantegazza, nel suo libro, parla di un argomento tecnologico di cui molto spesso sentiamo parlare dai mass media, ma che troppo spesso è fonte di fake news e fraintendimenti vari” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Sono un convinto sostenitore della tecnologia e sono convinto che questo libro abbia davvero tutte le caratteristiche per divulgare al meglio le nozioni base legate al mondo degli NFT”.

“Ero alla ricerca di una casa editrice che pubblicasse questo mio libro ed ho capito sin da subito che la Bruno Editore poteva davvero fare al caso mio” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l’iter editoriale permettendomi di pubblicare questo manuale che sono certo sarà utile a tanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4c5QwMk

Silvano Mantegazza è nato a Cassano d’Adda il 7 maggio 1968. Dopo gli studi, ha svolto per 30 anni la mansione di manutentore meccanico ed operaio presso un’importante azienda alimentare. Da sempre appassionato di viaggi, fotografia, tecnologia e sport, dopo un periodo di crisi ha deciso, a 50 anni, di licenziarsi e di intraprendere la carriera di imprenditore, prima con un’attività di droni poi di e-commerce, avvicinandosi sempre più alle nuove tecnologie, in particolare al mondo delle cryptovalute e degli NFT, essendo anche un’artista. Sito web: https://realworld-nfthunt.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

