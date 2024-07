Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini l’Antica Sagra e Fiera di Sant’Anna di Dueville, in programma dal 26 al 31 luglio.

“La Fiera ha una tradizione molto antica, centenaria, trae origine dal mercato degli animali da stalla e cortile, ma ha saputo rinnovarsi nel corso del tempo, aprendosi alle nuove generazioni – ha esordito il Presidente Ciambetti – e ora si caratterizza per un appuntamento che è punto di riferimento per la comunità locale, in grado di regalare, grazie a eventi assolutamente interessanti, momenti di spensieratezza e allegria in un periodo, quello di fine luglio, ideale per stare assieme all’aperto”.

“E il momento topico sarà la colazione del 31 luglio a base di trippa – ha aggiunto Ciambetti – una tradizione, questa, che risale all’antico mercato del bestiame, quando gli allevatori erano soliti concludere le loro trattative all’alba, proprio con un piatto a base di trippa”.

“Una festa quindi di grandi tradizioni, peraltro molto attenta alla sostenibilità ambientale, il cui successo è dovuto all’impegno profuso dai tanti volontari e allo sforzo dell’amministrazione comunale e della Pro Loco, organizzata in modo davvero encomiabile. Proprio le Pro Loco sono il motore di tante nostre comunità locali, promuovendo valori importanti quali l’identità, le tradizioni, assolutamente da difendere per conservare la nostra memoria, la cultura e la bellezza dei territori”.

Il Sindaco di Dueville, Giuliano Stivan, ha posto l’accento sul “carattere tradizionale della nostra festa che porta storia, cultura e benessere alla comunità locale. Voglio sottolineare la perfetta macchina organizzativa dell’Antica Sagra e Fiera di Sant’Anna di Dueville, con tantissimi giovani impegnati, che sono una garanzia per il futuro di un appuntamento ultracentenario, destinato a durare nel tempo e che rappresenta la nostra ricchezza. Importante è la collaborazione che abbiamo stretto con tante associazioni del territorio. La festa si concluderà con lo splendido spettacolo pirotecnico, alle 23.45 del 31 luglio”.

Stefano Dal Ferro, presidente della Pro Loco di Dueville, ha evidenziato come “la nostra festa è in continua crescita e siamo orgogliosi di quanto riusciamo a proporre. Ci saranno tre aree a disposizione dei visitatori: lo stand gastronomico, con a fianco la pista per ballare il liscio, che ospiterà spettacoli live; l’area giovani; l’area enoteca, con la possibilità di degustare del buon vino e assaggiare i prodotti tipici locali. Ricordo che il 31 luglio, alle 7, ci sarà la colazione con piatti a base di trippa, per rivivere una tradizione ormai radicata”.

