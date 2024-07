CRV – Parere positivo a contributi per enti locali su funzioni associate e sicurezza

La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera, a maggioranza, al parere alla giunta regionale n. 406 che detta, per il 2024, i criteri di assegnazione del contributo statale regionalizzato e del contributo regionale ordinario per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. In sintesi e nel complesso, il contributo statale regionalizzato (ovvero, le risorse statali attribuite alla Regione del Veneto in base all’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nel 2006 e trasferite dal Ministero dell’Interno) a sostegno dell’associazionismo comunale ammonta a più di 1,7 milioni di euro; il contributo regionale ordinario previsto dalla l. reg. n. 18/2012, da corrispondere a favore delle Unioni di Comuni e alle Unioni montane – in ragione delle dimensioni associative e del maggior grado di integrazione nell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali – è pari a 1,5 milioni di euro. Approvato a maggioranza anche il parere alla giunta n. 404 che pone le regole in materia di contributi per l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni nelle forme dell’Unione dei Comuni, dell’Unione montana e della Convenzione, per l’anno corrente e per un importo totale di 900mila euro. Via libera, a maggioranza, anche al parere n. 405 che dispone, per il 2024, i criteri di accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana (ad esempio, adeguamento tecnologico delle polizie locali, e telesorveglianza) ai sensi della l. reg. n. 9/2002: a tal proposito, nel bilancio di previsione 2024-26 sono stati stanziati 700mila euro, di cui 313mila circa già impegnati per esaurire una precedente graduatoria; per la copertura finanziaria del bando 2024 risulta pertanto disponibile un importo che supera i 386mila euro.

In apertura di seduta, la Commissione, per quanto di propria competenza, si è espressa positivamente, a maggioranza, senza voti contrari, in relazione al Pdl n. 89, primo firmatario il Presidente dell’assemblea legislativa Roberto Ciambetti e illustrato ai commissari dal consigliere Marzio Favero (Lega-LV), rubricato “Disposizioni per la ricerca storica sulle fucilazioni e la commemorazione dei fucilati durante la Prima Guerra Mondiale nel territorio della Regione Veneto”, incardinato nella Sesta commissione, e al Pdl n. 233 di iniziativa del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), unificato al Pdl n. 229, “Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n 30 ‘Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi’”, incardinato nella Terza commissione; le due proposte legislative possono pertanto proseguire il proprio iter di approvazione nelle Commissioni di provenienza.

