CRV – Renzo Masolo di Europa Verde eletto neovicepresidente della Terza commissione consiliare

La Terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha dato seguito ai lavori calendarizzati a partire dall’elezione del Vicepresidente della Terza Commissione consiliare, nella persona del Sig. Renzo Masolo, neo consigliere e capogruppo di Europa Verde.

A seguire, la Terza Commissione si è espressa con voto a maggioranza dei presenti, in merito al testo abbinato (art. 63 del Regolamento) del progetto di legge regionale n. 233 di iniziativa dei consiglieri Rigo, Cecchetto, Cestaro, Ciambetti, Favero, Pan, Vianello e Zecchinato “Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”” (TESTO BASE) e del progetto di legge regionale n. 229 di iniziativa dei consiglieri Soranzo, Formaggio, Pavanetto, Polato e Razzolini “Modifiche della legge regionale 28 giugno 1988 n. 30 “Disciplina della raccolta coltivazione commercializzazione dei tartufi””.

Per quanto riguarda il Progetto di legge regionale n. 275 di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia”, la Terza Commissione ha illustrato nel dettaglio il testo presentato.

Infine, il Progetto di legge regionale n. 264 di iniziativa dei consiglieri Dolfin, Cecchetto, Ciambetti, Valdegamberi, Vianello e Zecchinato “Disposizioni per la promozione nei locali di ristorazione nel Veneto di informazioni ai consumatori sui prodotti ittici serviti”, è stato ampiamente argomentato e/o illustrato dalla Terza Commissione.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO