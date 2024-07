The Pink Night Bikers e Motori in Piazzola

Il consigliere regionale Luciano Sandonà (Lega- LV) ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini due iniziative che si svolgeranno a Piazzola sul Brenta il 31 agosto e il 1° settembre: ‘The Pink Night Bikers’, l’ultimo sabato di agosto, dedicata alle donne, per sensibilizzare contro la violenza di genere e valorizzare il ruolo femminile in seno alla nostra società, e la quarta edizione di ‘Motori in Piazzola’, la prima domenica di settembre, quando protagonisti assoluti saranno i motori.

Il filo conduttore della due giorni sarà la solidarietà, con la raccolta fondi per importanti iniziative sociali.

Innanzitutto, il progetto portato avanti dalla Società Cooperativa Sociale ‘Il Graticolato’ per la costruzione di un Centro diurno specializzato nella assistenza e nell’educazione di persone, soprattutto giovani, con disturbi dello spettro autistico, la cui prima pietra è stata posata lo scorso 6 aprile.

Quindi, l’iniziativa ‘In moto con l’Africa’ che, in collaborazione con Medici con l’Africa Cuamm, offre assistenza alle persone malate che vivono in sperduti villaggi africani, trasportandole, grazie a piccole moto, poco costose e agili, negli ospedali più vicini.

Senza dimenticare l’impegno nel contrasto alla violenza contro le donne.

Luciano Sandonà, Presidente della Prima commissione consiliare, ha sottolineato che “il mondo dei motori a due ruote ha un’anima femminile e profondamente solidale. Per questo, promuoviamo la manifestazione ‘Motori in Piazzola’, in programma a Piazzola sul Brenta il 31 agosto e il 1° settembre, la due giorni di kermesse prevista nella cittadina dell’Alta Padovana, giunta alla quarta edizione e comprensiva di sfilate di moto, musica, cibo e tanta beneficenza”.

“Nella prima giornata – ha ricordato Sandonà – con le ‘Pink Night bikers’ ci sarà il primo raduno di bikers al femminile di tutta la provincia padovana, con donne appassionate di motori attese da tutto il Veneto. Peraltro, sarà in mezzo alla bellezza, perché il passaggio dei bolidi avverrà per la centralissima piazza Camerini, di fronte a un gioiello artistico-architettonico come Villa Contarini da tempo gestito dalla Regione Veneto. Oltre al divertimento, l’obiettivo di questi appuntamenti è sensibilizzare su temi di stretta attualità: no alla violenza di genere e agli stereotipi. In questo caso, infatti, il binomio ‘donne e motori’ non vedrà infatti le prime come soggetto passivo o semplice contorno, ma come protagoniste, perché alla guida dei motori stessi; e diventa un incoraggiamento per essere protagoniste, in generale, nella società e nella vita di relazione”.

“Senza dimenticare – ha concluso Luciano Sandonà – in quella stessa serata, l’iniziativa ‘In Moto con l’Africa’, un progetto di aiuto alle donne in Africa attraverso il Cuamm. A cui si aggiunge il sostegno alla cooperativa ‘Il Graticolato’ e al Centro diurno ‘Il Passero’, in fase di realizzazione nel territorio comunale di Piazzola, destinato ad accogliere persone con spettro autistico. Il resto lo farà un programma molto variegato, che proseguirà il 1° settembre con ospiti d’eccezione, come il motociclista Franco Picco e le premiazioni. Ricordo la presenza oggi del consigliere regionale Elisa Cavinato (Lega- LV), che ringrazio”.

Il Vicesindaco di Piazzola, Cristina Cavinato, ha sottolineato “il grande impegno profuso da un gruppo straordinario di volontari, provenienti da più province, fondamentale per poter allestire una festa bellissima che coniuga sapientemente impegno sociale e passione per i motori. Un evento unico, vero e proprio riferimento a livello regionale, che vede Piazzola assoluta protagonista”.

Valentina Casotto, biker e presentatrice dell’evento, ha posto l’accento “su tre elementi che caratterizzano le due giornate del 31 agosto e del 1° settembre: solidarietà, forza e passione, per dire NO alla violenza di genere e SI alla valorizzazione della donna, a 360 gradi, capace di fare la differenza in tanti ambiti. Abbiamo la forza e il coraggio di condurre una moto; quindi, abbiamo l’energia e le capacità necessarie per gestire la vita e dare una mano a tante persone. Ricordo in particolare la serata del 31 agosto, dedicata alle donne bikers in rosa, appassionate di moto, ma aperta anche agli uomini e a tutti quelli che hanno la passione per i motori e per aiutare le persone…”.

Alfredo Nappi sarà uno dei protagonisti di ‘In moto con l’Africa’, un progetto, “in sinergia con il Cuamm, che coniuga passione per i motori e solidarietà, finalizzato alla raccolta di fondi per garantire il fondamentale servizio di ‘moto- ambulanza’ per il trasporto in ospedale delle persone bisognose di assistenza, come le donne incinte, che abitano in villaggi africani sperduti. Negli ultimi anni, proprio grazie a questa attività, è sensibilmente diminuito il tasso di mortalità delle donne gravide. Quindi, mentre da noi la moto è uno strumento di divertimento, in Africa diventa mezzo di salvezza e di vita”.

Massimo Pinton, fondatore di ‘Motori in Piazzola’, ha ricordato che “siamo giunti alla quarta edizione del più grande evento motoristico statico del Veneto, dove non si paga nulla ma si possono fare, in piena libertà, offerte per sostenere i nostri importanti progetti di solidarietà sociale, come la costruzione del Centro diurno per assistere le persone autistiche ‘Il Passero’. Siamo partiti nel 2021, in piena pandemia, con 12 mila presenze e, in poco tempo, le abbiamo triplicate. Ospiteremo quest’anno tanti campioni dell’automobilismo del passato e del presente, come Luigi Pirollo e Miki Biasion. Un doveroso ringraziamento va a Villa Contarini che metterà a disposizione i propri spazi”.

Rossano Caon, consigliere della Società Cooperativa Sociale ‘Il Graticolato’, vocata all’assistenza delle persone disabili, ha spiegato che “il nostro impegno è focalizzato al completamento del Centro diurno ‘Il Passero’, immerso nel verde, per assicurare educazione e assistenza alle persone autistiche, in collaborazione con i Servizi Sociali e le Conferenze dei Sindaci”.

In rappresentanza delle biker in rosa è intervenuta Irene, che ha manifestato “tutto l’orgoglio per dare vita a un progetto dedicato a noi donne che spesso non abbiamo vita facile in diversi ambiti. Questa iniziativa è un modo per farci conoscere, proprio attraverso le nostre passioni, come quella per le moto”.

