Reply partecipa a SIGGRAPH 2024 per presentare Futura, il Digital Tour Expert di Costa Crociere

Reply, gruppo internazionale specializzato nella creazione di nuovi modelli di business abilitati dall’IA e dai Digital Media, annuncia oggi la propria partecipazione a SIGGRAPH 2024, la principale conferenza dedicata a computer graphics e tecniche interattive.

All’interno dell’Inception Startups Innovation Zone di NVIDIA, Reply presenterà il digital human Futura, un innovativo progetto realizzato grazie alle competenze Infinity Reply e Technology Reply, specializzate rispettivamente in 3D content e Spatial Computing e Data e AI. Futura è il Digital Tour Expert presente su Costa Smeralda, nave ammiraglia della flotta di Costa Crociere, che opera nel Mediterraneo. Utilizzando modelli di AI generative e un Digital Human 3D, Futura si integra con i servizi a bordo nave per creare un’esperienza di crociera unica offrendo ai passeggeri informazioni turistiche e raccomandazioni sulle escursioni personalizzate sui loro profili e le loro preferenze.

Futura utilizza il modulo di affective computing di Reply per comprendere le emozioni degli utenti e NVIDIA ACE NIM e Riva ASR NIM microservices per l’animazione facciale realistica, la sincronizzazione labiale e la conversazione vocale. Futura identifica e propone itinerari personalizzati e suggerisce attivamente le migliori escursioni organizzate da Costa Crociere, rendendo l’esperienza di vacanza più ricca e più semplice sotto il punto di vista logistico e migliorando così la soddisfazione degli ospiti.

Il 31 luglio, dalle 14:00 alle 14:20 MT, durante il “Generative AI Day” presentato da NVIDIA, Reply terrà la sessione “Meet Futura: Costa Crociere’s Digital Tour Expert Revolutionizing Customer Experiences with AI”. L’intervento discuterà di come Futura migliori i processi decisionali aziendali e le esperienze dei clienti.

“Siamo lieti di presentare il nostro lavoro su Futura Digital Human a SIGGRAPH 2024,” ha commentato Filippo Rizzante, CTO di Reply. “Questa opportunità ci consente di dimostrare i nostri progressi nell’AI e sui digital human, nonchè la nostra capacità di integrare le tecnologie di NVIDIA. Gli umani digitali permettono interazioni fluide e l’uso di tecnologie di iperrealismo consente un’estrema personalizzazione.”

Per maggiori informazioni su Futura Digital Human, visita il sito.

Per maggiori informazioni su NVIDIA ACE, visita la pagina web.

30 luglio 2024

