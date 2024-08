Presidente Ciambetti: “L’8 agosto del 1956 la Tragedia di Marcinelle”

“La mattina dell’8 agosto 1956 nell’incendio scoppiato nella miniera di Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, morirono 262 minatori dei quali 136 italiani. Non fu la prima tragedia in miniera in cui perirono nostri connazionali, ma essa segnò nell’immaginario collettivo una svolta dolorosa sino a diventare simbolo del sacrificio dei nostri immigrati”. Così Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, commemora la tragedia di Marcinelle che “se da un lato ricorda a noi tutti la storia della nostra emigrazione, dall’altro si fa monito del nostro presente, con i troppi morti sul lavoro che ancora oggi registriamo – ha detto Ciambetti – Secondo l’osservatorio Vega Engineering che da anni si occupa di sicurezza sul lavoro, alla metà di quest’anno le ‘morti bianche’ sono già 469, con un +4,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Il Veneto è tra le Regioni meno colpite statisticamente da questo fenomeno, ma ciò non deve far venire meno l’attenzione e il controllo sulla sicurezza: non si può morire di lavoro ed è nostro dovere far di tutto per tutelare i lavoratori. La tragedia Marcinelle è una lezione sul nostro presente, è una ferita ancora aperta”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO