Presidente Ciambetti: “Ho visitato i restauri dei Serrai di Sottoguda con i colleghi Sandonà e Cesta

“I Serrai di Sottoguda tornano a rivivere nella loro aspra bellezza grazie all’impegnativo restauro voluto dalla Regione e da Veneto Acque, in uno sforzo altamente qualitativo che ha visto anche la collaborazione nelle vesti di commissario, dopo la prima emergenza affidata a Luca Zaia, dell’architetto Ugo Soragni, Direttore generale dei Musei del Ministero ed i beni culturali. Invito tutti i Veneti a visitare questa gola unica nel suo genere, forse il canyon più affascinante che abbiamo in Veneto”. Roberto Ciambetti, accompagnato dal Presidente della Prima Commissione consiliare, Luciano Sandonà, e dalla consigliera regionale bellunese Silvia Cestaro, ha visitato i Serrai di Sottoguda i cui cantieri di recupero e restauro sono stati aperti al pubblico il 31 luglio scorso. “Ci si sente piccoli davanti alla maestà di questo spazio magico, piccoli e chiusi, per l’appunto serrai, in questa gola scavata dal corso del torrente Pettorina e devastata dai venti impetuosi della tempesta Vaia tra il 26 e il 29 ottobre del 2018, restaurata in maniera ineccepibile, con un intervento che rilancia l’Agordino non solo quale effettivo cuore geografico ma anche morale delle Dolomiti Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Come dissi in Consiglio regionale mercoledì 31 luglio, la pulizia del Lago di Alleghe, portata a termine un anno or sono, e i lavori per i Serrai, sono emblematiche dell’impegno profuso per restituire a tutti questo straordinario patrimonio ambientale, con un investimento di circa 16 milioni dei quali 13 appunto relativi alla imponente forra nel comune di Rocca Pietore, con sei anni di lavori che si concluderanno entro settembre ma che già oggi possono essere valutati nella loro portata da tutti. Bisogna venire di persona e passeggiare lungo questa strada ricostruita, accessibile a tutti”, ha concluso Ciambetti.

