LA TECNOLOGIA IN SUPPORTO ALLA FORMAZIONE

La premessa è una ricerca costante di nuovi metodi di “democratizzazione della formazione”, innanzitutto attraverso la massima accessibilità a tutti, perché chiunque, in qualsiasi condizione e in qualsiasi momento, deve poter accedere senza discriminazioni alla formazione digitale. Un impegno professionale ma anche etico quello di Piazza Copernico, una delle società leader dell’e-learning in Italia, che è particolarmente impegnata su questi temi e già da tempo inserisce nel proprio catalogo soltanto corsi accessibili a livello AA.

Alla base di un percorso virtuoso che da anni ha portato Piazza Copernico a sostenere molte iniziative in questo campo (Accessibility Days, webinar divulgativi dedicati, partecipazione a gruppi di lavoro interdisciplinari, promozione di iniziative virtuose) è l’idea che il Digital Learning possa essere un importante veicolo di cambiamento, e che la tecnologia debba diventare un mezzo per rimuovere le barriere di accesso ai contenuti della formazione e per migliorare la qualità dell’apprendimento. Favorire l’inclusione nella formazione è una scelta lungimirante, perché le diversità nel pensiero strategico forniscono alle aziende un vantaggio competitivo.

Da qui l’impegno continuo nella ricerca, spesso in collaborazione con enti e università prestigiose, per sviluppare nuove metodologie al servizio della formazione.

Fra queste il software proprietario Semanticase in grado di analizzare tutti i tipi di testi aperti attraverso modelli di NLP, le numerose sperimentazioni AI su temi eterogenei (learning analytics, survey di clima, gradimento dei corsi, apprendimento, selezione del personale,.. ), un progetto (Axis) per lo sviluppo un’esperienza di apprendimento efficace – verificabile e misurabile – tramite la Realtà Virtuale nel campo della formazione sulla Sicurezza sul lavoro.

In ottica open source, Piazza Copernico presenterà alcuni dei propri studi sull’

Intelligenza Artificiale applicata in campo formativo il 10 ottobre in un webinar gratuito all’interno del palinsesto della Milano Digital Week (https://milanodigitalweek.com/event/ai-learning-map-#).

