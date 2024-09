Presentata ‘La via dei Berici’

Il consigliere regionale Marco Zecchinato (Lega- LV) ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini la seconda edizione de ‘La Via dei Berici’, un evento sportivo aperto alla cittadinanza che unisce sport, passione ciclistica, mobilità sostenibile, turismo, cultura e solidarietà, in programma a Vicenza e nei Colli Berici dal 4 al 6 ottobre 2024.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha introdotto la presentazione, sottolineando come “Vicenza e i Colli Berici, dal 4 al 6 ottobre, vivranno una vera e propria festa dello sport. ‘La via dei Berici’ è infatti un contenitore di grandissima rilevanza sportiva che, oltre all’evento clou, ovvero la gara nazionale di mountain bike, in programma domenica 6 ottobre, offre percorsi, attraverso i Colli Berci, accessibili a un vasto pubblico di appassionati delle due ruote, in grado di soddisfare le esigenze di atleti e amatori. Senza dimenticare che il progetto ‘La via dei Berici’ racchiude importanti aspetti legati alla promozione del territorio, del turismo e della cultura”.

“I Colli Berici, dove si svilupperanno i vari percorsi, presentano caratteristiche uniche e tipiche e sono candidati al riconoscimento MAB Unesco, mentre la città di Vicenza è patrimonio Unesco, grazie alle sue ricchezze culturali e artistiche”, ha evidenziato il consigliere Marco Zecchinato, che ha fortemente voluto e promosso la presentazione della manifestazione presso la sede del Consiglio regionale del Veneto.

“Un evento in grado di coniugare assieme sport, cultura, promozione del territorio e dell’enogastronomia locale – ha proseguito Zecchinato – senza dimenticare il significativo indotto economico che sottende al ciclismo e alla passione per le due ruote che, anche grazie alla forte coesione tra la città di Vicenza e i diversi Comuni coinvolti da ‘La via dei Berici’, potrà conoscere uno sviluppo importante”.

“Noto con piacere che attorno a ‘La via dei Berici’ sta crescendo un importante sistema di realtà produttive, come alberghi, ristoranti, ricettività diffusa – ha aggiunto Zecchinato – Questo anche grazie agli importanti investimenti fatti dalla Regione del Veneto nelle infrastrutture ciclabili. È stata da poco inaugurata la Treviso- Ostiglia, che si affianca alla Vicenza- Noventa Vicentina e alle tante ciclabili messe in rete grazie alla sinergia tra Comuni, Provincia e Regione. Vicenza stessa è collegata da una solida rete ferroviaria e autostradale che la rende facilmente accessibile”.

Per Angelo Furlan, project manager dell’evento ed ex professionista del ciclismo, ‘La via dei Berici’ si pone il principale obiettivo di riaccendere la scintilla in seno alle diverse realtà territoriali che, attraverso la bicicletta, sviluppano tutte le potenzialità del territorio berico, in primis l’enogastronomia locale. Perché credo che ci sia bisogno di strutturare meglio l’offerta, facendo capire ancora meglio come il ciclismo, non solo avvicina allo sport persone di tutte le età, ma è in grado di creare un indotto economico positivo ed ecosostenibile, da lasciare in eredità alle future generazioni. Presteremo molta attenzione a tutti gli aspetti ‘green’”.

“Raccogliamo una eredità importante, dato che ‘La via dei Berici’ fino al 2018 è stata una manifestazione molto partecipata, che è entrata nel cuore dei vicentini e dei tantissimi appassionati delle due ruote – ha aggiunto Furlan –L’ambizione è quella di aumentare le presenze, peraltro assolutamente lusinghiere, dell’edizione 2023, una sorta di anno zero, di ripartenza. Vogliamo far riscoprire, a livello internazionale, la città di Vicenza e i Colli Berici, facendo diventare ‘La via dei Berici’ un evento fisso di fine stagione. Un altro obiettivo è incrementare la durata del soggiorno dei turisti nel territorio, anche grazie ai tanti eventi che faranno da corollario alla gara, di rilevanza nazionale, di mountain bike, come visite guidate in bicicletta e il coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie”.

“Offriremo spazio direi illimitato, assolutamente gratuito, alle tante associazioni che operano nel territorio, per dare visibilità alle lodevoli iniziative che portano avanti a beneficio della cittadinanza. Ringrazio i tanti volontari che con il loro prezioso lavoro sono la vera anima di questa manifestazione”, ha chiosato Angelo Furlan.

Sono intervenuti anche Andrea Cazzola e Federico Casalini, responsabili della logistica e dell’organizzazione della manifestazione.

Andrea Cazzola ha presentato ‘La Via dei Berici Gravel’, una manifestazione non competitiva che, partendo dal Parco della Pace di Vicenza, porterà i partecipanti alla scoperta dei Colli Berici e dei tanti prodotti tipici, a iniziare dal baccalà, che potranno essere degustati nei numerosi e ben organizzati punti ristoro”.

Federico Casalini ha invece illustrato la gara di mountain bike, evento clou di domenica 6 ottobre, da quest’anno gara nazionale, con l’auspicio che possa diventare di livello internazionale nella prossima edizione. “Si partirà dal Parco della Pace e la velocità sarà controllata lungo le vie e le piazze cittadine. Poi, ai piedi dei Berici, inizierà la gara vera e propria, con l’avvio del cronometro. Il percorso sarà di 55 chilometri, con 1200 di dislivello. La gara verrà trasmessa in differita da Rai Sport”.

Il Sindaco di Villaga, Eugenio Gonzato, ha manifestato “tutta la gratitudine del territorio afferente all’area berica nei confronti di coloro che hanno lavorato per la realizzazione de ‘La via dei Berici’’, un evento che, grazie alla valorizzazione del cicloturismo, è in grado di promuovere la produzione enogastronomica e le tante eccellenze locali”.

