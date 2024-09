Presentato il libro di Valeriano Lora ‘Il coraggio di Arianna’

Il consigliere regionale Marco Zecchinato (Lega- LV) ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini il libro di Valeriano Lora ‘Il coraggio di Arianna’, “che racconta con un linguaggio semplice ma assolutamente incisivo ed emozionale una storia di vita reale, il percorso vissuto dalla famiglia dell’autore e, in particolare, dalla moglie Arianna, malata oncologica e deceduta nel giugno 2020 dopo un calvario durato diversi anni. Un libro da cui traspare tutto l’amore di Valeriano Lora per la consorte e le figlie, ma anche la fiducia nella sanità veneta e l’impegno per aiutare i malati e le loro famiglie, sostenendo la ricerca medica e offrendo l’esempio di coraggio nell’affrontare la malattia sfoderato da Arianna”.

“Il ricavato del libro andrà appunto a finanziare la ricerca oncologica – ha sottolineato Zecchinato – Ricordo che la Regione del Veneto sostiene da sempre la prevenzione e la ricerca medica ed è impegnata per mantenere la nostra sanità a un livello di eccellenza”.

Valeriano Lora ha illustrato il libro, “scritto dopo la morte della moglie per cercare di ripartire e mettere ordine ai ricordi. Il volume è articolato in quattordici capitoli che raccontano l’inizio della storia d’amore con Arianna, il matrimonio, la nascita delle figlie, la diagnosi della malattia oncologica non curabile, la sperimentazione di un farmaco immunologico sperimentale che ha allungato la vita della donna, il supporto ricevuto dall’ADI – l’assistenza domiciliare integrata-, dai medici e dalla rete ospedaliera. Potrebbe sembrare una storia triste, ma in realtà è un racconto di vita vissuta, che mette in luce la capacità unica dei malati di apprezzare la vita riscoprendo piaceri semplici e piccole cose, a partire dal risveglio mattutino. Da appassionato di ciclismo e da praticante dilettante delle due ruote ho cercato di narrare il percorso attraversato da Arianna e dalla mia famiglia come se fosse una gara ciclistica, perché la vita quotidiana è fatta di imprevisti, di cadute, di qualche vittoria, ma sempre cercando di portare avanti uno spirito di squadra, perché i momenti difficili non ci hanno distrutti ma ricompattati”.

“Tutto il ricavato dalla vendita del libro andrà all’AIRC per sostenere la ricerca”, ha sottolineato l’autore, che ha pubblicato la sua opera su Amazon, “con la speranza di poter avere, in futuro, la fiducia e l’attenzione di un Editore”.

