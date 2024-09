Claudio Battilana: Le aziende puntano alla sostenibilità ambientale

Claudio Battilana ha raggiunto lo status di autore Bestseller su Amazon con il suo libro “LEADERSHIP AMBIENTALE. Come Strutturare Un Percorso Di Sostenibilità Ambientale In Azienda Attraverso Un Approccio Integrato Tra Tecnica Ambientale, PNL, Environmental Coaching E Comunicazione Ambientale” (Bruno Editore). A distanza di qualche mese dal lancio, ecco che racconta all’editore Giacomo Bruno quanto sia fondamentale per le aziende tracciare una rotta verso la sostenibilità ambientale e costruire una strategia di comunicazione ambientale, adeguata ai propri obiettivi e ai valori.

Claudio, vuole fare una breve presentazione di chi è e cosa fa?

Dopo una laurea in Scienze Geologiche conseguita all’Università di Parma ho iniziato a esercitare la libera professione concentrando la mia attenzione, già dai primi anni di attività, sull’interazione tra attività industriali e ambiente dedicandomi allo studio della legislazione e della tecnica ambientale che riguarda le attività imprenditoriali (soprattutto industriali). Oggi opero da oltre 30 anni nel settore della consulenza e della formazione ambientale per aziende di molteplici settori, aiutandole a pianificare e intraprendere il percorso verso la sostenibilità. Gli argomenti trattati nella mia attività spaziano dalla consulenza strategica e direzionale (Environmental coaching), alla Leadership AmbientaleTM, all’implementazione di strumenti di sviluppo sostenibile e certificazioni ambientali, alla comunicazione ambientale, alla gestione degli adempimenti normativi previsti dalla legislazione ambientale. All’esperienza in materia ho unito le competenze acquisite nel campo della Programmazione Neuro Linguistica, della Leadership e della Comunicazione, applicando queste discipline alla consulenza ambientale.

Focalizziamoci sulla sua attività e sul suo metodo: in che cosa consiste?

Una premessa che tengo a fare è che le imprese hanno un ruolo e una responsabilità importante per lo sviluppo sostenibile. Il mio metodo fornisce a un’azienda impegnata verso la sostenibilità ambientale, gli elementi per costruire un percorso di miglioramento adeguato ai propri obiettivi e valori (soprattutto attraverso l’Environmental coaching applicato alla direzione aziendale), in modo da ottenere anche vantaggi in termini di attrattività del brand e risultati economicamente tangibili. Non parliamo solo di pianificazione a breve termine ma soprattutto di pianificazione a medio e lungo termine. La novità è costituita anche dal fatto che si affronta la strategia ambientale con un approccio integrato tra tecnica e legislazione ambientale, Programmazione Neuro Linguistica (PNL) e comunicazione ambientale.

Come è nata l’idea che ha dato vita al progetto?

L’idea di scrivere questo libro è nata dal fatto che, dopo tanti anni di consulenza ambientale alle aziende di svariati settori, ho constatato che spesso anche le imprese che desiderano apportare miglioramenti ambientali significativi e intraprendere un percorso verso la sostenibilità ambientale agiscono in maniera frammentaria in mancanza di una strategia chiara per ottenere i risultati desiderati. Per non dipendere dai cambi di vento dettati dal mercato o dai grandi clienti, la cosa migliore è quindi definire una strategia per chiarire i percorsi ambientali da seguire.

Quali sono i benefici per il cliente?

Negli ultimi anni è risultato evidente come imprese ad alto valore ambientale e ad alta sostenibilità ottengano migliori risultati economici rispetto a quelle prive di percorsi codificati. Il crescente interesse per questo percorso dimostra che operare nella direzione del miglioramento ambientale e della sostenibilità non è solamente una questione etica, ma anche una potente leva di mercato che garantisce vantaggi di attrattività del proprio brand e risultati economicamente tangibili. Con la metodologia contenuta all’interno di Leadership AmbientaleTM si ottiene la possibilità di valorizzare al massimo il percorso di sostenibilità ambientale e avere la possibilità di un ritorno di immagine che costituisce un riconoscimento in termini di credibilità e fiducia degli stakeholder, oltre che un ritorno economico. Con questa metodologia il vertice aziendale può acquisire la piena consapevolezza delle proprie credenze e dei propri valori e comprendere la necessità e la forza della coerenza per poter avere l’allineamento degli obiettivi ambientali con i valori aziendali. Questa coerenza rende la crescita aziendale più fluida e più veloce, creando più facilmente consenso tra le parti interessate.

Quanto è importante l’attività e il metodo per il cliente finale? Qual è il valore aggiunto o la strategia di successo?

Dopo numerosi anni di esperienza di consulenza ambientale in diversi settori di attività, posso dire che questo approccio metodologico è molto importante per il cliente finale, perché fa acquisire ai vertici dell’azienda una consapevolezza sui percorsi ambientali da seguire, che diversamente è molto più difficile acquisire. Le scelte ambientali hanno un unico filo conduttore coerente con i valori, con la vision e la mission aziendali. Questa coerenza, correttamente comunicata, viene facilmente percepita da tutte le parti interessate sia interne (dipendenti), sia esterne (consumatori, partner commerciali, clienti e fornitori), aumentando così la credibilità e la fiducia degli stakeholder dell’azienda con conseguente ritorno economico. Il valore aggiunto è quindi dato dal fatto che questo aspetto fa la differenza, creando una consapevolezza dell’azienda sul proprio contributo al miglioramento del pianeta e sul proprio scopo che va oltre il mero profitto.

