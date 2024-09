Sesta commissione: ok a bilancio consolidato 2023 della Regione, prosegue esame Ordinamentale

La commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv), ha espresso parere favorevole, per i capitoli relativi alle materie di competenza, al bilancio consolidato 2023 della Regione del Veneto: il documento contabile che fotografa il risultato economico dell’attività svolta dalla Regione e consente di programmare la manovra di bilancio per il prossimo anno passa ora all’esame della commissione Bilancio per il via libera al voto in aula. La commissione ha poi continuato l’esame del disegno di legge di riordino ordinamentale in materia di lavoro, cultura, turismo ed edilizia scolastica.

