Prima commissione – Via libera per l’aula al bilancio consolidato 2023

Dopo l’illustrazione avvenuta nel corso della seduta precedente e il via libera da parte delle altre commissioni consiliari, la Prima commissione permanente dell’assemblea legislativa veneta presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore Francesco Calzavara, ha dato il proprio via libera per l’aula, a maggioranza, alla proposta di deliberazione amministrativa n. 81, di iniziativa della Giunta, relativa all’approvazione del bilancio consolidato 2023, relatore il presidente Sandonà, correlatore la vicepresidente Luisetto. In estrema sintesi, la Pda in argomento dà conto del risultato economico di gestione del Gruppo Regione Veneto – composto da 33 tra società, enti e agenzie – che ha presentato, al 31 dicembre 2023, un attivo patrimoniale di 12,121 miliardi di euro, un patrimonio netto di oltre 2,9 miliardi euro e un risultato economico d’esercizio positivo di poco inferiore a 115 milioni di euro.

Di seguito, è stato illustrato dalla prima firmataria, la consigliera regionale Milena Cecchetto (Lega-LV), il progetto di legge n. 265 rubricato “Interventi a sostegno dei gemellaggi”, ossia l’attività che consente di sottoscrivere a livello internazionale un’unione tra due o più comunità (comuni, aggregazioni di comuni, province, città metropolitane) allo scopo di collaborare nei settori politico, economico, sociale, educativo e culturale. La proposta favorisce la promozione di queste forme di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi; a tale scopo, sono previste, tra l’altro, la concessione di contributi a enti territoriali veneti a sostegno di proposte progettuali che favoriscono la nascita di nuovi gemellaggi, l’istituzione di un elenco dei gemellaggi da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione, e una clausola valutativa – ovvero, la trasmissione alla commissione consiliare competente di una relazione periodica sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. L’esame del progetto di legge proseguirà nel corso delle prossime sedute.

