Sesta commissione avvia esame testo unificato su condhotel

La commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto, guidata da Francesca Scatto (Lega Lv) presidente e dalla vice Elena Ostanel (Vcv), ha espresso parere favorevole, a maggioranza, alla rendicontazione relativa al Rapporto sugli affari europei 2023’, cioè alle attività svolte nelle materie di propria competenza (lavoro, occupazione, formazione, pari opportunità, turismo e politiche culturali) ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell’Unione europea nell’anno 2023. Il voto finale sul Rapporto sugli affari europei spetterà all’aula consiliare. I lavori della commissione sono proseguiti con la presentazione dell’ipotesi tecnica di testo unificato della duplice iniziativa legislativa presentata per istituire la categoria turistica di ‘condhotel’ come nuove tipologia di struttura ricettiva. Il testo unificato abbina le due diverse iniziative legislative depositate: il progetto di legge n. 227 presentato dai consiglieri di Fratelli d’Italia e quello della Giunta (n. 249), entrambi volti ad inserire nella legge quadro regionale sul turismo anche questa particolare forma di accoglienza alberghiera. La commissione ha deciso dii procedere con un ciclo di audizioni, in modo di raccogliere il parere delle categorie e delle istituzioni interessate sull’ipotesi di sintesi legislativa elaborata

