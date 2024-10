Terza commissione – Via libera al Parere alla Giunta regionale n. 429 in materia di pesca

La Terza commissione permanente dell’assemblea legislativa veneta, presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde), nel corso della seduta odierna, ha dato il via libera unanime al Parere alla Giunta regionale n. 429 che dà atto della necessità di incrementare la dotazione finanziaria dei bandi di finanziamento – a valere sul Programma FEAMPA 2021-2027 approvati con DGR n. 621/2024 relativi all’Obiettivo Specifico 1.1 ‘Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale’ – Azione 1 – Intervento 111102 e all’Obiettivo Specifico 2.1 ‘Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile’ – fino a 12,5 milioni di euro.

Di seguito, sono state illustrate, esaminate e approvate all’unanimità anche le Rendicontazioni n. 231, sull’andamento della gestione, e n. 250, sul bilancio di esercizio, dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) nel 2023.

L’esame del progetto di legge di iniziativa della Giunta n. 275 di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, politiche forestali, semplificazione per le imprese ed energia proseguirà nel corso delle prossime sedute, una volta acquisito il parere di competenza della Prima commissione consiliare, così come quello del progetto di legge n. 160, primo firmatario Milena Cecchetto (Lega-LV), che, in sintesi, introduce nel quadro normativo urbanistico e agricolo del Veneto (modificando la l. reg. n. 40/2003 ‘Nuove norme per gli interventi in agricoltura’) l’agricoltura verticale ovvero coltivazioni senza consumo di suolo in camere di crescita chiuse a controllo ambientale sviluppate su moduli verticali sovrapposti, con risparmio di terra, acqua, aria e fertilizzanti.

Calendarizzate e discusse anche le interrogazioni a risposta in Commissione n. 66 del vicepresidente Masolo relativa a: “Domande di aiuto per intervento ‘SRA 29.1 conversione all’agricoltura biologica’ del CSR 2023-2027 e interpretazione dei requisiti di ammissibilità” e n. 67, di iniziativa dei consiglieri Jonatan Montanariello e Francesca Zottis (Partito Democratico) sull’istituzione dell’oasi di protezione OP-TV-048 Santa Maria a Volpago del Montello.

