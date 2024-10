Maria Varano lancia il Bestseller “Fiabe Viventi”

La vita di ciascuno di noi è fatta di problemi che a volte possono sembrare insormontabili. Tuttavia, esiste uno strumento, alla portata di tutti, capace di farci trovare nuove prospettive di crescita e guarigione personale.

Per tutti coloro che desiderano superare un momento buio della propria vita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Maria Varano “FIABE VIVENTI. Come Creare Fiabe Autobiografiche Per Superare Ostacoli E Trovare Soluzioni” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per provare a riscrivere la propria vita, trovando nuove prospettive di crescita e guarigione attraverso uno strumento davvero efficace: le fiabe autobiografiche.

“Il mio libro è una guida pratica che accompagna il lettore nella creazione di una fiaba personale di guarigione” afferma Maria Varano, autrice del libro. “Attraverso esercizi mirati e riflessioni guidate, il testo aiuta a esplorare i temi centrali della propria vita, trasformando le difficoltà in momenti di crescita così da integrare i messaggi delle fiabe nella vita quotidiana”.

Quello dell’autrice è un percorso di auto-esplorazione e trasformazione, pensato per chi desidera usare la narrazione come strumento di miglioramento e sviluppo personale. Motivo per il quale Maria Varano è fortemente convinta che per trasformare le sconfitte in momenti di crescita, una strategia efficace sia proprio quella di identificare e riscrivere il “momento di svolta” nella propria fiaba personale.

“Con il suo libro, l’autrice desidera spiegare perché le fiabe sono importanti non solo per i bambini ma anche per noi adulti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Esistono molte fiabe già scritte, ma quelle di Maria Varano sono fiabe autobiografiche che possono davvero servire per trovare suggerimenti finalizzati a cambiare il proprio punto di vista, così da imparare a guardare positivamente anche alle difficoltà che ognuno di noi si trova ad affrontare”.

“Ho deciso di affidarmi alla Bruno Editore perché lo ritengo un vero punto di riferimento nel mondo dell’editoria, grazie ai suoi libri che offrono contenuti di valore e strumenti concreti per la crescita personale e professionale” conclude l’autrice. “L’esperienza di Giacomo Bruno in questo settore e l’approccio orientato al successo dei propri autori mi hanno convinta che fosse la scelta giusta per portare il mio libro al grande pubblico, garantendo al contempo una diffusione capillare e una gestione editoriale di alta qualità”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3B51YKA Maria Varano, nata a Torino nel 1956, psicologa, psicoterapeuta e arteterapeuta. Formatore e supervisore, ha lavorato per molti anni in ambito socio-educativo. Dal 2024 in pensione. È appassionata di fiabe, che considera chiavi per un’interpretazione metaforica della vita. Tra i libri che ha scritto ricordiamo: Guarire con le fiabe. Come trasformare la propria vita in un racconto, Meltemi, 2004 (terza edizione ampliata, 2018), Come parlare ai bambini della morte e del lutto, Claudiana, 2012, Il cestino delle storie Voglino Editrice 2020; come coautrice: Fiabe e intercultura, EMI, 1998; Grammatica delle emozioni. Come comprendere e gestire le proprie e quelle dei figli, Sonda, 2004; Navigare a vista. Dialoghi sull’educazione, Del Cerro, 2005; L’arte di inventare fiabe. Per sé stessi e per gli altri, Sonda, 2007; La pedagogia del coraggio, Claudiana, 2012; Gustarsi la vita, Neos,.2013 e la curatela di Brindare alla vita, Neos, 2015; Storie che escono dal cassetto. I nonni raccontano e si raccontano, Armando, 2018. Narrare: l’oltre l’altrove e l’altrimenti. Per dialogare con le fiabe Anthology Digital Publishing 2023.

