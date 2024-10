Campionato mondiale Junior, Cadetti, Under 21 di Karate a Jesolo

Il presidente della commissione consiliare Cultura, Francesca Scatto (Lega- LV), ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini il Campionato Mondiale Junior, Cadetti, Under 21 di Karate, in programma a Jesolo da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre.

Il presidente Scatto ha portato “i saluti del nostro Governatore Zaia e dell’assessore regionale Calzavara”, e ha sottolineato come “il Karate è non solo uno sport, ma una vera e propria disciplina sportiva sinonimo di rettitudine e di riconoscenza; aiuta a comprendere sé stessi per poi approcciarsi agli altri con consapevolezza; prepara a saper affrontare i sacrifici e gli sforzi, senza mai arrendersi; è scuola di vita e per questo dovrebbe diventare materia di insegnamento. Il mio progetto è proprio quello di coinvolgere le scuole in modo sistematico, perché il Karate è garanzia di crescita per le future generazioni”.

“Questo importante evento sportivo ospitato dalla Città di Jesolo assume una valenza particolare in quanto il Veneto è Regione europea dello Sport 2024”, ha chiosato Francesca Scatto.

È intervenuto, inoltre, l’assessore allo Sport del Comune di Jesolo, Martina Borin, che ha portato i saluti del Sindaco Christofer De Zotti e ha ricordato che “Jesolo è in assoluto la prima città italiana a ospitare un mondiale di Karate. Per noi è quindi un grande onore anche alla luce del fatto che Jesolo nel 2025 sarà Città europea dello Sport, sancendo un naturale passaggio di testimone proprio con la Regione del Veneto che, assieme al Comune, ha patrocinato l’evento. Ma è anche il naturale sviluppo della collaborazione che da anni stiamo portando avanti con la federazione internazionale di Karate, ospitando le ultime edizioni della Karate Youth League, con oltre 4 mila iscritti nel 2023 e la capacità di portare qui molti atleti da tutto il mondo, anche al di fuori della stagionalità estiva. Come amministrazione comunale crediamo molto nel Karate, in quanto è una disciplina sportiva che richiede grande preparazione fisica e soprattutto mentale, aiutando chi la pratica a metabolizzare le sconfitte e a sapersi risollevare dopo le cadute”.

Il Maestro Davide Benetello, presidente della Federazione italiana di Karate, ha evidenziato come “quella di Jesolo è tra le migliori strutture organizzative nel panorama internazionale, potendo vantare strutture davvero all’avanguardia per ospitare gare di combattimento che prevedono il massimo rispetto possibile per l’avversario e il massimo controllo della tecnica, garantendo così agli atleti piena sicurezza. A me piace parlare di Italia, poi di Veneto, quindi di Venezia e Jesolo, perché tutto il nostro territorio è coinvolto nell’organizzazione del campionato mondiale giovanile di Karate. Saranno presenti 2 mila atleti in rappresentanza di 113 Nazioni, per cui dobbiamo aspettarci il miglio Karate presente sul panorama mondiale”.

Ha preso infine la parola Antonio Espinòs, presidente della Federazione internazionale di Karate, che ha manifestato la soddisfazione di collaborare con la federazione italiana per questo importante evento che verrà ospitato a Jesolo e che rappresenta una preziosa vetrina per le giovani generazioni di sportivi.

Presenti alla conferenza stampa i massimi rappresentanti mondiali del Karate.

