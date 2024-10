CRV – Ride The Dreamland, Ciambetti: “Veneto protagonista del ciclismo”

“Con Ride the Dreamland si apre la settimana veneta del ciclismo, che vedrà la nostra regione protagonista del mondo sportivo: da tempo, a livello internazionale, questo appuntamento è identificato come un evento che prevede una serie di gare di alto livello caratterizzanti la stagione del ciclismo professionistico. Dal Giro del Veneto alla Serenissima Gravel e fino alla Veneto Classic, Ride the Dreamland omaggia la storia e la bellezza del Veneto, rappresentando un riferimento di eccellenza per aziende, enti e appassionati di tutto il mondo. Non mancherà una copertura mediatica a livello nazionale, che ci consentirà di poter contare su una vetrina in grado di dare il giusto rilievo e il giusto risalto ai nostri territori e alle zone montane e pedemontane. Pochi sport come il ciclismo riescono a mettere in evidenza qualità ed eccellenze, non solo dei grandi centri ma soprattutto di quelli piccoli e medi che di solito non riescono a godere della giusta attenzione”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti intervenendo in apertura della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 di Ride The Dreamland, evento ciclistico inserito nel calendario nazionale e internazionale che prenderà il via nei prossimi giorni e il cui cuore è rappresentato da quattro appuntamenti sportivi: il Giro del Veneto, la Veneto Classic, la Serenissima Gravel e la Social ride VENEtoGO.

“Alla PP Sport Events, perfetta macchina organizzativa che porta la firma di Filippo Pozzato, e ai sindaci del territorio va il mio ringraziamento, per aver ben compreso il senso di questa manifestazione, che va oltre la dimensione sportiva e oltre l’agonismo assumendo il significato di un nuovo modo di vivere le due ruote: il ciclismo non vive solo di gare e competizioni, ma si vive tutti i giorni, misurandosi con noi stessi e con il territorio che ci circonda, regalandoci il privilegio di immergersi in esso e di guardarlo con occhi diversi”, ha concluso il Presidente.

