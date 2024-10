Piero Di Bello: la pianificazione è la chiave per proteggere il patrimonio

Piero Di Bello è un consulente che ha fatto della passione per la protezione patrimoniale il proprio strumento di specializzazione. Infatti, sono tante le famiglie e le imprese che si avvalgono di lui per un’analisi patrimoniale seria e dettagliata. In questa intervista che precede l’uscita del suo libro su Amazon, spiega l’importanza del Trust in ottica di protezione del patrimonio familiare.

Piero, vuol fare una breve presentazione di chi è e qual è il suo background?

Sono nato a Castellana Grotte nel 1972 e ho iniziato il mio percorso professionale nel 1990. Fin da giovane, ho coltivato una profonda passione per la protezione e la pianificazione patrimoniale, comprendendo l’importanza di preservare il benessere delle famiglie e delle imprese, avendo visto troppe famiglie soffrire. Questa passione mi ha portato a specializzarmi nel campo del Trust e della protezione patrimoniale, con l’obiettivo di offrire soluzioni personalizzate e innovative ai miei clienti. Ho affinato le mie competenze negli anni, seguendo una formazione continua e restando sempre aggiornato sulle nuove tendenze e normative del settore.

In merito alla sua attività, come è nata l’idea che ha dato vita al suo progetto?

La mia attività si concentra sulla protezione del patrimonio attraverso l’uso di strumenti giuridici avanzati, come il Trust e non solo. Il mio metodo parte da un’analisi approfondita delle esigenze del cliente, sia personali che patrimoniali, che chiamo Check-Up Patrimoniale per poi sviluppare una strategia su misura che possa garantire da un lato la massima protezione dei beni e dall’altro la serenità delle future generazioni. L’idea alla base del mio progetto è nata dalla consapevolezza che molte famiglie e imprenditori non sono adeguatamente tutelati contro i rischi legali e finanziari. Ho quindi deciso di dedicarmi alla diffusione della conoscenza su questi strumenti, rendendo accessibile a tutti un servizio che spesso è percepito come complesso o riservato a pochi.

Quali sono i principali benefici per il cliente che si affida a lei?

Il principale beneficio per il cliente è la tranquillità. Con il mio metodo, i clienti possono dormire sonni tranquilli sapendo che il loro patrimonio è protetto da possibili aggressioni esterne, come pignoramenti, divorzi o contenziosi legali. Inoltre, garantisco che la loro volontà sia rispettata, sia in vita che dopo, evitando conflitti familiari e preservando il valore dei beni per le future generazioni. Un secondo beneficio, di riflesso, è il risparmio fiscale, dove si raggiunge una tassazione tra le più basse. Il Trust, in particolare, offre una flessibilità che permette di rispondere a una vasta gamma di esigenze, dalle più semplici alle più complesse.

A fronte di tali benefici, riesce ad identificare il vero valore aggiunto che il suo metodo è in grado di generare?

Il mio metodo è cruciale per chiunque desideri proteggere il proprio patrimonio in modo efficace. Il valore aggiunto risiede nella personalizzazione: non esistono due clienti uguali. In altre parole, ogni strategia è cucita su misura per rispondere alle specifiche esigenze di ciascuno. La mia strategia di successo si basa sulla trasparenza e sulla fiducia, elementi fondamentali per costruire un rapporto solido e duraturo con i clienti. Inoltre, mi assicuro che i clienti comprendano appieno ogni passaggio del processo, rendendo il complesso mondo della protezione patrimoniale accessibile a tutti.

Sappiamo che il suo lavoro non si ferma alla consulenza patrimoniale. Vuole aggiungere altro?

Offro un supporto continuo, monitorando costantemente la situazione patrimoniale del cliente e adattando le strategie alle nuove esigenze o cambiamenti normativi. Inoltre, avendo un elevato grado di privacy, sempre più spesso raggiungo i clienti presso le sedi delle loro aziende o presso le loro abitazioni, per assisterli ed erogare la consulenza. Questo approccio proattivo è ciò che mi distingue nel settore e garantisce che il cliente sia sempre al centro delle mie attenzioni. Sono convinto che la conoscenza sia potere, e per questo dedico molto tempo a educare i miei clienti, affinché possano prendere decisioni consapevoli e sicure.

Piero Di Bello, nato a Castellana Grotte nel 1972. Marito di Anna Maria e padre di Jacopo. Subito dopo l'iscrizione all'Ordine dei Commercialisti nel 1999, si è interessato di protezione e pianificazione del patrimonio per famiglie e imprese. I successivi studi giuridici nel campo della protezione patrimoniale sono proseguiti con il Professor Maurizio Lupoi, il Professor Stefano Loconte e l'Avvocato Nunzio Dario Latrofa. L'esperienza professionale nel settore economico-giuridico gli hanno permesso di diventare un Trustee Professionale scelto da molte famiglie, oltre che da molti avvocati in Italia a supporto dei propri clienti. Attento ai temi legati al ricambio generazionale, Piero è sempre alla ricerca di strumenti finalizzati a mitigare i rischi di conflitti tra eredi. È inoltre esperto di ponderazione dei rischi inaspettati della vita, con l'obiettivo di farli mitigare dagli istituti e dagli strumenti giuridici a disposizione.

