CRV – ‘Ride the Dreamland 2024’, al via la ‘Settimana Veneta del Ciclismo’

È stata presentata oggi a palazzo Ferro Fini la kermesse ciclistica ‘Ride the Dreamland 2024’, ‘La Terra dei Sogni’, giunta alla quarta edizione.

La ‘Settimana veneta del Ciclismo’ è ormai entrata a far parte del circuito internazionale dei grandi eventi ciclistici e rappresenta una preziosa opportunità per promuovere e valorizzare le bellezze del territorio, le sue tradizioni storico- artistiche, nonché attrarre turisti da tutto il mondo.

Filippo Pozzato, organizzatore, CEO PP Sport Events, ex professionista delle due ruote, ha presentato gli appuntamenti che caratterizzano la ‘Settimana Veneta del Ciclismo 2024’, che “conoscerà un prologo, domenica 13 ottobre, ad Asiago, con il campionato europeo di Gravel; mercoledì 16 ottobre andrà in scena l’87^ edizione del Giro del Veneto, con partenza da piazza Brà, a Verona, davanti all’Arena, e arrivo iconico sul Monte Berico, a Vicenza, dopo aver completato cinque volte un circuito attorno al Santuario; venerdì 18 ottobre è programmata la ‘Serenissima Gravel’, con partenza e arrivo a Cartigliano, sulle rive del Brenta, e il tradizionale passaggio a Cittadella, da sempre nostro partner; sabato 19, spazio alla ‘VenetoToGo’, la Social Ride, con partenza e arrivo a Bassano del Grappa: un’occasione di festa per tanti appassionati delle due ruote che potranno cimentarsi nei percorsi che poi saranno riservati ai professionisti, domenica 20 ottobre, con la ‘Veneto Classic’ che concluderà la kermesse; partenza da Soave e arrivo a Bassano; le salite della Rosina e della Tisa, lo sterrato di Diesel Farm, il passaggio a Contrà Soarda, metteranno a dura prova gli atleti. Da ricordare, in particolare, il traguardo volante di Lonigo per omaggiare il grande campione Davide Rebellin”.

Filippo Pozzato ha inoltre ringraziato “la Regione del Veneto per aver creduto nello sviluppo turistico di Asiago e del suo Altopiano: l’europeo di Gravel, proprio grazie alla bicicletta, potrà essere la prima pietra di un progetto ambizioso di promozione turistica del territorio”.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha introdotto la presentazione sottolineando come “ormai, PP Sport Events per la qualità degli eventi promossi e organizzati è entrata di diritto nel panorama internazionale del ciclismo. La ‘Settimana Veneta del Ciclismo’ è infatti caratterizzata da gare di alto livello e quest’anno sarà impreziosita da una novità: l’europeo di Gravel nella splendida cornice dell’Altopiano di Asiago. Proprio il Gravel rappresenta un modo diverso di praticare l’agonismo ma anche di andare semplicemente in bicicletta. È importante che gli eventi siano seguiti dalla RAI offrendo così ai nostri territori una vetrina nazionale, per dare loro il giusto risalto; penso in particolare alla nostra fascia montana e pedemontana. Da sempre, come Regione Veneto, cerchiamo di promuovere le qualità e le eccellenze dei nostri territori, soprattutto quelle realtà medio piccole che sono magari ancora poco conosciute ai più”.

Franco Sella, assessore allo Sport del Comune di Asiago, ha messo in risalto come “proprio il campionato europeo di Gravel, un progetto in cui abbiamo fortemente creduto fin dall’inizio, coinvolgendo tutti i Comuni dell’Altopiano, è un prezioso volano per promuovere il turismo locale. D’altra parte, possiamo vantare un percorso bellissimo, con paesaggi incredibili. E ringrazio i tantissimi volontari che ci daranno una grande mano”.

Germano Racchella, Sindaco di Cartigliano, ha espresso tutta la “soddisfazione per ospitare la ‘Serenissima Gravel’: per la mia città è un momento eccezionale, dato che il ciclismo è motore trainante del turismo del nostro territorio”.

Fabio Rigotto, assessore al Turismo del Comune di Sandrigo, ha manifestato “orgoglio per il passaggio della ‘Veneto Classic’ attraverso le vie del centro della città che, in questo modo, non sarà solo ‘terra del baccalà’”.

Enrico Costa, Sindaco di Colceresa, ha evidenziato “l’importanza di fare squadra e di remare tutti dalla stessa parte per promuovere i nostri territori”.

Luca Faccio ha preso la parola in rappresentanza dell’amministrazione comunale bassanese e ha ricordato che “Bassano è in forte crescita nel settore del ciclismo e questa kermesse potrà essere una buona occasione per dare ulteriore impulso alla passione per le due ruote”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO