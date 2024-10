Gianfrancesco Meale e Ornella Tiziana Arena: intervista agli autori del libro “Nutrire Il Bene”

Gianfrancesco Meale e Ornella Tiziana Arena hanno raggiunto lo status di Autori Bestseller su Amazon con il loro libro “NUTRIRE IL BENE. Libera L’Energia Della Componente Umana Con Il Sistema TRE-E, Basato Sulla Scienza Della Felicità E Sulle Organizzazioni Positive, Per Un Agroalimentare Al Servizio Della Vita” (Bruno Editore). A distanza di qualche settimana dal lancio, gli autori raccontano all’editore, Giacomo Bruno, l’importanza di aiutare imprenditori e aziende che operano nel settore agroalimentare a realizzare business innovativi, migliorando processi e modelli organizzativi, a partire dal benessere e dalla felicità della persona, per garantire la produzione di alimenti conformi alle normative, rispettosi dei valori etici e della sostenibilità.



Gianfrancesco e Ornella, raccontateci il vostro background professionale?

Meale: “La mia carriera professionale è stata caratterizzata dall’opportunità di affrontare, nel corso degli anni, la complessità operativa in diversi contesti industriali, in particolare nelle realtà in crisi economico-finanziaria. Nel 1998, ho fondato MEALeFOOD Consulting, con l’obiettivo di progettare strutture produttive, funzionali e sostenibili. Da allora, nell’agroalimentare, ho sviluppato e coordinato progetti di sviluppo prodotti e processi, di revamping tecnologico, di concezione e realizzazione di nuovi reparti e stabilimenti, operando dalla produzione alla ristorazione”

Arena: “La mia carriera invece ha inizio in qualità di insegnante di lingua e letteratura inglese, portandomi ad approfondire le dinamiche della psiche adolescenziale. Questo interesse è alla base della successiva formazione in Psicologia, sia Clinica che delle Organizzazioni, spinta anche dalle mie attività formative in MEALeFOOD Consulting, di cui sono stata co-fondatrice. È stato questo mix di esperienze, curiosità e passioni e dalla consapevolezza che il benessere dei ragazzi dipende da quello degli adulti, a spingermi verso il mondo delle organizzazioni. Dopo l’incontro con la Scienza della Felicità, in qualità di Chief Happiness Officer (CHO), mi dedico con il mio team a creare luoghi di lavoro positivi e stimolanti per il benessere e la felicità delle persone e quindi, proprio per questo, più produttivi e innovativi”



Nel libro parlate del Sistema TRE-E. In cosa consiste?

Meale: “Il Sistema TRE-E nasce dalla visione di MEALeFOOD, che valorizza l’approccio sistemico della realtà, che si è concretizzato nel momento in cui abbiamo compreso l’importanza di far fluire liberamente l’energia tra le persone e i team all’interno delle organizzazioni. In molte aziende abbiamo notato come stili di leadership obsoleti e climi rigidi generino frustrazione, cali di qualità e di produttività, che soprattutto l’agroalimentare non può permettersi. Proprio per arginare e risolvere questa situazione, ci impegniamo ad aiutare le aziende a esprimere il loro pieno potenziale, superando i blocchi emotivi nelle persone e costruendo team coesi basati su valori sani e su uno scopo condiviso”

Arena: “Il Sistema TRE-E si ispira alla metafora dell’albero: le radici sono le persone supportate nel loro equilibrio psicofisico e portanti alla consapevolezza della loro vera essenza; il tronco e i rami rappresentano la leadership e il team, a cui proponiamo percorsi per sviluppare e amplificare i singoli contributi; la chioma simboleggia invece l’interazione dell’azienda con il mercato, evolvendo verso un modello di Organizzazioni Positive basato sulla Scienza della Felicità. Solo curando ogni parte di questo sistema si può garantire un flusso armonico di energia, necessario per il benessere delle persone e il successo dell’organizzazione”.



Quali sono i benefici tanto per le imprese quanto per i suoi lavoratori?

Meale & Arena: “L’innovazione del Sistema TRE-E è legata anche alla Dinamica dei Sistemi, che ci permette di vedere come ogni parte dell’organizzazione e ogni individuo al suo interno possono contribuire a un circolo virtuoso di crescita e benessere del sistema. Il modello delle Organizzazione Positive si basa su una leadership diffusa e strategie incentrate sulla felicità delle persone, che generano engagement, retention, produttività e innovazione. Questo approccio promuove un ambiente sereno e migliora le prestazioni individuali e collettive, creando un senso di appartenenza e soddisfazione. La felicità dei dipendenti diventa il motore di successo, riflettendosi non solo all’interno, ma anche all’esterno dell’azienda”



Qual è il valore aggiunto del vostro sistema?

Arena: “Il Sistema TRE-E offre un approccio integrato che si traduce in molteplici benefici per il cliente, che sono tutti gli stakeholder interni ed esterni dell’azienda. La particolarità del Sistema TRE-E è la visione olistica dell’organizzazione, che considera non solo l’efficienza e la produttività, ma anche il benessere emotivo e mentale delle persone, che possono liberare la loro energia positiva e canalizzarla nel loro operato. È questo il valore aggiunto: la consapevolezza che ognuno ha del proprio contributo nell’organizzazione. Il circolo virtuoso che si genera influisce positivamente anche sulla comunità e sul territorio”

Meale: “Attraverso una cultura e pratiche aziendali positive, si massimizza l’integrazione tra la componente razionale e ingegneristica con quella emotivo-creativa che è il vero motore dell’operato umano. L’organizzazione può così diventare un modello per altre imprese, a partire da quelle della propria rete, contribuendo a diffondere e rafforzare un approccio etico, sociale ed economico di vitale importanza nel settore agroalimentare”

