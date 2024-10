Seconda commissione – Illustrata PDA 83 inerente al Piano regionale della Mobilità Ciclistica

Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), è stata illustrata la Proposta di deliberazione amministrativa n. 83 “Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC). Proposta per il Consiglio regionale”, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 2/2018 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.

L’art. 5 della norma, ‘Piani Regionali della Mobilità Ciclistica’, prevede che le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, predispongano e approvino, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica. Il comma 5 del citato articolo, in particolare, stabilisce che il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica venga approvato con Deliberazione della Regione ed inviato per il seguito di competenza al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nello specifico, il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica oggetto di esame, e che verrà proposto al Consiglio regionale, è stato adottato dall’Esecutivo con D.G.R. n. 128 del 24.02.2023 e poi aggiornato alla luce dei contributi e delle osservazioni pervenuti durante la fase di consultazione, secondo le prescrizioni presenti nel parere VAS.

