ASI SHOW A PESARO: LA STORIA DEI MOTORI SFILA SULLE STRADE DELLA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2024

Il mondo dei veicoli storici si dà appuntamento a Pesaro per l’ASI Show, importante evento inserito nel calendario della Capitale Italiana della Cultura 2024 per raccontare al grande pubblico oltre cento anni di storia della motorizzazione e della mobilità.

Lo spettacolo organizzato dall’Automotoclub Storico Italiano andrà in scena sabato 19 ottobre con “Un secolo di locomozione sulle strade di Pesaro”: kermesse che unirà tutte le tipologie di veicoli storici – dai velocipedi ai camion – che hanno caratterizzato lo sviluppo della locomozione dalle origini alla seconda metà del ‘900.

Nel pomeriggio i mezzi rimarranno esposti sul Piazzale della Libertà – a far da cornice alla Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro, simbolo di Pesaro a due passi dal lungomare – e, alle ore 19.00, inizieranno a sfilare lungo viale della Repubblica e via Rossini per raggiungere Piazza del Popolo, dove verranno presentati al pubblico. Sarà un vero viaggio nel tempo grazie ad un museo dinamico capace di regalare emozioni e cultura.

Domenica 20 ottobre, alle 9.45, il seicentesco Palazzo Gradari ospiterà il talk “Dalle strade bianche ai borghi marchigiani di oggi con il turismo lento del motorismo storico”, con gli interventi di Alberto Scuro, Presidente ASI, e Franco Andreatini, autore del volume “Pesaro e l’automobile del ‘900”. Al termine verrà consegnata la “Targa Oro ASI” alla carrozza “berlina di gala” posseduta dai Marchesi Mosca di Bergamo alla fine del XVIII secolo ed esposta al piano terra della storica dimora. L’evento, infine, si concluderà in Largo Tre Martiri con l’inaugurazione del monumento dedicato a Tonino Benelli, valoroso campione di motociclismo in sella alle omonime moto progettate e costruite a Pesaro nell’azienda di famiglia.

In contemporanea ad ASI Show, Pesaro ospiterà anche l’ASI AutoShow, con un programma dinamico dedicato alle auto storiche e alla scoperta del territorio. Venerdì 18 ottobre, alle 14.30, oltre sessanta equipaggi partiranno dalla Sfera Grande del Pomodoro per un primo itinerario che toccherà Mombaroccio con le visite al Museo dell’Arte e della Civiltà Contadina, al Museo dell’Arte Sacra e al Museo del Ricamo. Il successivo tour nella giornata di sabato 19 ottobre prevede le tappe a Mondavio, Pergola e rientro a Pesaro, sul Piazzale della Libertà, per unirsi alla grande sfilata insieme a tutti gli altri veicoli dell’ASI Show.

“ASI Show – sottolinea il Presidente Alberto Scuro – è il tributo dell’Automotoclub Storico Italiano alla Capitale Italiana della Cultura 2024, perché la storia della locomozione è parte integrante del nostro sviluppo sociale, economico e culturale negli ultimi centocinquant’anni. Sviluppo che ha visto l’Italia primeggiare in tutti i settori della mobilità: dalle carrozze ai velocipedi, dalle auto alle moto, dai mezzi utilitari alle macchine agricole, fino alle imbarcazioni e agli aeromobili. Vogliamo celebrare tutto questo insieme al pubblico, senza dimenticare i primati di Pesaro nella produzione motociclistica e nella bellezza del suo territorio”.

Leggi il comunicato stampa originale

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ASI