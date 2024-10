Ciambetti: ”Proficuo il dibattito in Consiglio regionale sull’autonomia”

“Il confronto in Consiglio regionale sul tema dell’autonomia è stato importante e importante è stato fare il punto della situazione, sgombrando il campo da fraintendimenti e strumentalizzazioni, dando spazio a tutti, voci critiche comprese, anche se mi sembra che il presidente Zaia goda di un ampio e condiviso consenso dalla maggioranza dei consiglieri regionali”. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, al termine della discussione odierna dell’assemblea di palazzo Ferro Fini valuta “in termini estremamente positivi il dibattito odierno, anche perché il Consiglio ha potuto esprimersi e avere un punto di riferimento per il futuro, anche se è chiaro che il percorso che abbiamo davanti è ancora lungo e complesso. Tutt’altro che marginale è stata la disponibilità del Consiglio regionale a partecipare in maniera costruttiva e dare la propria collaborazione attiva al processo autonomista, perché come ha ben detto il presidente Zaia l’autonomia va costruita giorno dopo giorno e in questo compito il Consiglio regionale sicuramente sarà presente”

