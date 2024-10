CRV – Consiglio Veneto, respinta risoluzione in materia di allevamenti

Nel corso della sessione pomeridiana dei lavori odierni, il Consiglio regionale del Veneto ha esaminato la risoluzione n. 103, presentata della ex consigliera Cristina Guarda (Europa Verde), Arturo Lorenzoni (Portavoce opposizione) e Andrea Zanoni (Partito Democratico), sul tema “End the Cage Age”, ovvero sullo stop all’uso delle gabbie per allevare animali a scopo alimentare, e per sollecitare la Commissione Europea all’adozione di una proposta di revisione normativa in tema di benessere animale, nel rispetto dell’iniziativa dei cittadini europei, del programma di lavoro dell’ottobre 2023, del Green Deal europeo e della strategia Farm to Fork.

In precedenza, l’assemblea legislativa aveva eletto – su indicazione del Portavoce dell’opposizione Arturo Lorenzoni – il consigliere di Europa Verde Renzo Masolo (che ha ricevuto 13 voti; 2 sono stati assegnati a Jonatan Montanariello, 1 ad Anna Maria Bigon, entrambi del Pd, 26 le schede bianche) quale componente della Giunta per il regolamento espresso dalle minoranze, in sostituzione della ex consigliera Guarda, eletta al Parlamento Europeo.

