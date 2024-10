CRV – Seconda commissione, ok a Programma triennale Lavori pubblici e Veneto Territorio Sostenibile

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), a maggioranza, senza voti contrari, ha espresso parere favorevole alla Giunta – PAGR 438 – in ordine alla Seconda variazione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 dell’Amministrazione Regione del Veneto.

La commissione ha poi espresso, con i voti della maggioranza, il parere di competenza alla Giunta – PAGR 427 – in ordine al piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Boara Pisani, in provincia di Padova, ai sensi dell’articolo 48 della L.R. n. 39/2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”, articolo che disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni e delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER).

Nel caso oggetto del provvedimento, il Comune di Boara Pisani ha approvato una proposta di piano di vendita di 2 alloggi sfitti, su un totale di 29. È previsto che con il ricavato della vendita si provvederà al recupero e alla manutenzione straordinaria degli alloggi ERP non inclusi nel programma di vendita e che fanno parte di un compendio immobiliare con standard qualitativi da elevare: i proventi saranno destinati alla sistemazione di alloggi inagibili e in parte di quelli in locazione.

Acquisito il parere della Prima commissione, con i voti della maggioranza, è stato dato il via libera definitivo, per l’esame dell’Aula, al Pdlr n. 244 della Giunta regionale “Veneto Territorio Sostenibile – Testo unico in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio nella Regione del Veneto”.

Relatore è stato nominato il presidente Rizzotto, Correlatore il vicepresidente Montanariello.

L’obiettivo del provvedimento è la ricognizione sostanziale, il coordinamento tecnico e l’aggiornamento della legislazione esistente in materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo, di rigenerazione e riqualificazione, di edilizia e di paesaggio. Si vuole così garantire, in un’ottica di semplificazione, la chiarezza e la certezza del diritto e, al contempo, una migliore conoscibilità della normativa e una più semplice fruibilità della stessa da parte di Enti e cittadini.

La commissione, alla presenza dell’assessore regionale Cristiano Corazzari, ha quindi incontrato i rappresentanti delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale – ATER – di Verona, Rovigo, Vicenza, Belluno, Padova, Treviso e Venezia, i quali hanno illustrato le attività svolte dalle rispettive Aziende nel 2023.

Questo, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, lett. G, della L.R. n. 39/2017 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

La commissione ha votato le relative prese d’atto sulle relazioni presentate.

