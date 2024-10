CRV – Un sondaggio per conoscere la percezione della lingua veneta in Europa

Come viene percepito il veneto dal punto di vista linguistico e cosa ne pensano ne persone? E’ questo l’obiettivo di un sondaggio realizzato da due ricercatori universitari non veneti Siarl Ferdinand e Kristina Dogani che si occupano di lingue minoritarie non riconosciute. Il sondaggio si inserisce all’interno di un progetto di ricerca sociolinguistica intitolato “Lingua e lingue nelle aree venete. Panorama Europa 2024”, condotto in tutte le aree d’Europa in cui il veneto è parlato e volto proprio a comprendere e analizzare quale sia la percezione della lingua veneta, sia da parte di chi la parla sia da parte di quanti non la parlano ma risiedono in zone dove essa è presente. Lanciato lo scorso 26 settembre, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, e attivo fino all’11 novembre, è composto da una ventina di domande a risposta chiusa e rivolto a tutti gli abitanti (che abbiano superato i 16 anni di età) di zone del continente europeo dove sono presenti comunità che parlano veneto (Veneto, Trentino, Friuli, Lazio, Sardegna, Istria e Dalmazia) e comunque ai venetofoni — cioè parlanti veneto — residenti in qualsiasi Paese del continente europeo.

“Questo questionario è importante perché è un’occasione per avere un quadro chiaro e attendibile sulla lingua veneta, il suo uso, il suo grado di interazione nelle dinamiche sociali, oltre che la sua percezione nella società di oggi. Finora hanno risposto quasi 2000 persone e il fatto che sia svolto con le garanzie di una piattaforma progettata dall’Unione Europea ne evidenzia l’attendibilità e il valore culturale”, afferma il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti. “Una lingua racchiude un intero sistema culturale, sociale, storico-geografico e di valori. Racconta la nostra identità ed il nostro passato. La significatività di questo lavoro di ricerca e del sondaggio risiede nel fatto che non è autoreferenziale ma aiuta a capire il modo in cui la nostra Regione e la nostra lingua è percepita, dandoci molte informazioni aggiuntive circa la nostra stessa identità. Per questo invito tutti a compilarlo: c’è tempo fino all’11 novembre”, conclude Ciambetti.

Il link per partecipare al sondaggio è il seguente https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Reserca-Veneta-Europa-2024. Nella stessa pagina compare un Q-RCode scansionando il quale è possibile accedere anche via whatsapp al sondaggio.

