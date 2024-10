Think Floral: “fiori artificiali, innovazione ed eleganza senza tempo”

È un negozio molto particolare quello che si affaccia con la sua vetrina in via Emilia Est 16/C, a San Nicolò. Originale, specializzato, spettacolare: tutti questi aggettivi delineano Think Floral di Claudia Tacchini, un negozio di fiori. Sì, ma fiori artificiali.

Il suo entusiasmo è indiscutibile: «Sono laureata in architettura, fin da piccola sono stata attirata dalla bellezza e dall’armonia. Ho frequentato i corsi professionali di Federfiori a Bologna per specializzarmi nella composizione, e ho fatto diverse esperienze professionali. In seguito ho ideato e sviluppato un progetto innovativo, un negozio di arredo floreale interamente artificiale: nel luglio 2023 gli ho dato forma con l’apertura di Think Floral».

“Sai quando si dice: è così bello che sembra finto? I miei fiori sono così belli che sembrano veri!”

Claudia, hai scelto un settore davvero particolare: raccontaci il tuo negozio.

«La selezione è vastissima: ai clienti propongo fiori, piante, composizioni, e tanti servizi, anche personalizzati. Ho compiuto una scelta radicale per diventare un punto di riferimento in questo settore. Dispongo di più di 100 tipologie diverse: studio e cerco con attenzione produttori di eccellenza per offrire il meglio del mercato internazionale, e mi aggiorno costantemente sulle novità».

Specializzata nei fiori finti, quindi.

«Sì, ma non pensate ai fiori di plastica che tutti abbiamo in mente: le mie proposte sono molto diverse. La maggior parte dei prodotti è realizzata con seta di altissima qualità, la tecnologia “real touch” li rende quasi indistinguibili da quelli veri, anche al tatto. Punto su marchi di pregio: un nome su tutti, Silk-Ka, un brand olandese che è leader assoluto nel settore, e del quale sono concessionaria esclusiva in provincia. Questi prodotti sono proiettati nel futuro: nel Nord Europa per esempio vanno ormai per la maggiore».

Quali sono i vantaggi?

«Il più grande è sotto gli occhi di tutti: non necessitano di cure! Sono adatti sia agli ambienti interni, caldi o freddi, arieggiati o meno, luminosi o bui, sia a quelli esterni grazie al trattamento anti raggi UV».

E dove possiamo utilizzare i tuoi prodotti?

«Prima di tutto nelle abitazioni, ma sono particolarmente indicati anche per altre location, dove bellezza e cura dei dettagli sono particolarmente importanti e sotto gli occhi di tutti: ristoranti, uffici, hotel, showroom, fiere. E certo, anche al cimitero dove garantiranno nel tempo bellezza e cura. Sono davvero versatili, e vedo che hanno un ottimo riscontro, perfetti per un regalo diverso dal solito: un bouquet o una composizione in vaso sono doni sempre graditi, perché eleganti e raffinati. Pensate poi alle spose: un bouquet che non appassisce sarà un meraviglioso ricordo di questo giorno. È un servizio che ho già testato, e con molta soddisfazione mia e dei richiedenti!».

Hai citato le fiere, quindi ti occupi anche di eventi?

«Certamente, ho curato allestimenti in varie location e per eventi diversi, ne potete vedere tanti sui canali social di Think Floral. Tra gli ultimi, l’arredo floreale dell’area ristoro di Piacenza Summer Cult a Palazzo Farnese, un ingaggio che mi ha resa molto orgogliosa».

I fiori hanno bisogno di un contenitore che li esalti, giusto?

«Anche in materia di vasi propongo una vasta selezione, adatta a tutte le esigenze. Inoltre sono rivenditrice autorizzata di Rosenthal per gli articoli in porcellana e Henry Dean, un nome prestigioso nel campo del vetro soffiato».

E poi ti sei “inventata” un servizio di styling molto particolare…

«Esatto, se una persona possiede un vaso, o un contenitore al quale tiene particolarmente, studio una soluzione e una composizione personalizzata per valorizzarlo al meglio, in base ai gusti del cliente e all’ambiente in cui andrà posizionato. Non c’è limite alla fantasia, ho persino utilizzato dei caratteristici zoccoli di legno, e il risultato è stato davvero soddisfacente! I miei fiori artificiali si rivelano sempre una scelta raffinata, duratura e pratica: una bellezza che non sfiorisce».