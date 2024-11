Leonardo Gesmundo: il Metodo Efficientare riduce i consumi energetici nelle aziende

Leonardo Gesmundo ha raggiunto lo status di autore Bestseller su Amazon con il suo libro “OBIETTIVO RISPARMIO ENERGETICO. Gestione e Diagnosi Energetica per Aziende Intelligenti grazie al Metodo Efficientare” (Bruno Editore). A distanza di alcuni mesi dal lancio, ecco che l’autore racconta all’editore Giacomo Bruno come, per ridurre i costi energetici in azienda, sia fondamentale avviare una pianificazione a lungo termine redigendo una diagnosi energetica. Il tutto finalizzato a identificare sprechi, inefficienze e opportunità di miglioramento.

Leonardo, ci racconti il suo background.

Sono un esperto in Gestione dell’Energia (EGE) con una profonda conoscenza del mercato elettrico e delle tecnologie più avanzate per l’efficientamento energetico. Con 15 anni di solida esperienza tecnica alle spalle, mi occupo di diagnosi e strategie di risparmio energetico e progettazione di impianti da fonti rinnovabili, aiutando aziende e imprenditori a trasformare la gestione energetica in un vantaggio competitivo.

In cosa consiste il “Metodo Efficientare”?

Il Metodo Efficientare è un approccio scientifico strutturato e innovativo finalizzato a gestire e ridurre i consumi energetici nelle aziende. L’idea alla base del Metodo Efficientare è stata sviluppata dalla volontà di fornire alle aziende uno strumento chiaro, pratico e orientato ai risultati per abbattere i costi energetici senza sacrificare la produttività. Si parte sempre da una diagnosi energetica accurata, effettuata secondo standard elevati e con un’attenzione specifica alle esigenze dell’impresa. Una volta individuati i punti critici e le opportunità di miglioramento, il metodo procede con la pianificazione e l’implementazione di interventi mirati, che possono andare dall’adozione di fonti rinnovabili alla modernizzazione dei sistemi energetici esistenti e all’installazione di sistemi di monitoraggio dell’energia.

Quali sono i benefici del Metodo per le aziende?

Il Metodo Efficientare offre una serie di benefici tangibili per le aziende, che vanno ben oltre il semplice risparmio sui costi energetici:

1. Riduzione dei Costi Operativi:

Attraverso una diagnosi energetica precisa, il Metodo permette di individuare sprechi e inefficienze, portando a una significativa riduzione delle bollette energetiche, che può superare il 60-70% dei consumi attuali.

2. Ottimizzazione delle Risorse:

Con interventi mirati e personalizzati, il Metodo assicura che ogni investimento fatto nell’efficientamento energetico porti il massimo risultato, ottimizzando le risorse aziendali e valorizzando ogni intervento in modo specifico per le esigenze dell’impresa.

3. Sostenibilità Ambientale:

Adottare il Metodo Efficientare contribuisce a diminuire le emissioni di CO₂ e a ridurre l’impatto ambientale dell’azienda, rendendo ogni processo più sostenibile. Questo si riflette in un miglioramento dell’immagine aziendale, che diventa più responsabile e in linea con le aspettative di un mercato sempre più attento all’ecologia.

4. Miglioramento della Competitività:

Aziende più efficienti e sostenibili possono vantare un vantaggio competitivo, attirando nuovi clienti e accedendo a nuovi mercati.

5. Accesso a Finanziamenti e Incentivi:

Grazie a una diagnosi energetica professionale, le aziende possono accedere a fondi, agevolazioni e incentivi statali (come, per esempio, la Transizione 5.0, il conto termico, i certificati di efficienza energetica).

6. Cultura Energetica e Formazione:

Il Metodo Efficientare aiuta a creare una cultura aziendale più consapevole sui consumi energetici. Attraverso formazione e sensibilizzazione, coinvolge il personale in un processo di miglioramento continuo, rendendo tutti i collaboratori partecipi e consapevoli del loro ruolo nel raggiungimento degli obiettivi energetici.

In sintesi, il Metodo Efficientare offre vantaggi economici, operativi e ambientali, e aiuta l’azienda a proiettarsi verso un futuro sostenibile e innovativo, con il supporto di un sistema progettato per valorizzare ogni investimento energetico.

Quanto è importante eseguire una corretta diagnosi energetica e quali sono i vantaggi per le aziende?

La diagnosi energetica rappresenta il primo passo per una gestione energetica intelligente: permette di prendere decisioni basate su dati precisi e di migliorare progressivamente l’efficienza, dando un impulso all’azienda verso una maggiore sostenibilità economica e ambientale. Tra i vantaggi economici ricordiamo non solo il risparmio sui costi energetici, ma anche una corretta pianificazione degli investimenti e l’accesso a finanziamenti e incentivi. Per quanto riguarda i vantaggi ambientali, va sottolineata innanzitutto la riduzione delle emissioni di CO2 e una gestione responsabile delle risorse. Mentre, per quanto riguarda l’impatto sulla comunità, va evidenziato il fattore “ispirazionale” che può portare altre imprese a seguire il “buon esempio”, ma anche la possibilità di condividere l’energia rinnovabile prodotta, abbattendo i costi per i membri della stessa comunità e offrendo un aiuto concreto a chi vive in condizioni di povertà energetica.

Vuole dirci altro sulla sua attività?

La mia attività ha l’obiettivo di trasformare il modo in cui le aziende percepiscono e utilizzano l’energia. Credo che un approccio consapevole e strategico alla gestione energetica possa essere un potente motore di crescita, sia dal punto di vista economico che ambientale. Io e il mio team vogliamo supportare le aziende non solo nell’ottimizzazione dei consumi, ma anche nella transizione verso una gestione più sostenibile e intelligente dell’energia, facendo squadra con altri operatori del settore e professionisti per un fine comune, il risparmio energetico.

Il libro di Leonardo Gesmundo è disponibile al seguente link: https://www.efficientare.net

