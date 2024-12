CRV – Illustrato il Programma Regionale per il Turismo (PRT) 2025-27

Illustrata nel corso della seduta odierna della Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), la Proposta di deliberazione amministrativa n. 90 relativa al Programma Regionale per il Turismo (PRT) 2025-27 di cui alla legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. L’attuale PRT 2022-24 era stato adottato dalla Giunta e approvato dal Consiglio nel mese di marzo del 2022. Al termine del Programma in questione, risultava necessario procedere all’elaborazione del nuovo PRT per rispondere alle nuove esigenze del comparto e all’evoluzione dei mercati, della domanda turistica e delle mutate condizioni economiche, sociali e ambientali. A tal fine, la Giunta ha avviato nei mesi scorsi un percorso partecipativo coordinato dalla Direzione turismo che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni, degli enti territoriali del sistema camerale, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni (OGD) del Veneto; il lavoro è sfociato in una proposta di Programma Regionale per il Turismo 2025-2027 “Protagonisti del Cambiamento – Veneto Aperto, Attento, Attivo, Attuale” illustrata nel corso della seduta odierna della Commissione, alla quale sono stati invitati a partecipare, in quanto già coinvolti nel processo di predisposizione del provvedimento, i portatori di interessi del comparto. L’esame del provvedimento proseguirà nel corso delle prossime sedute della Commissione.

È iniziato, infine, l’esame del progetto di legge n. 293, a prima firma della presidente Scatto, relativo agli interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo.

