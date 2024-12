CRV – Natale a Belluno 2024, un evento aperto a tutta la città, per famiglie e bambini

Il consigliere regionale Silvia Cestaro (Lega- LV) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, la prima edizione di ‘Natale a Belluno’, in programma dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale e organizzato dalla società ‘Belluno Viva’ srl, che si è aggiudicata il bando triennale. Sono intervenuti, inoltre, il presidente di Confindustria Belluno, Lorraine Berton, accompagnata dal direttore Andrea Ferrazzi, il Sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, l’assessore comunale con delega al Turismo e alle Manifestazioni, Paolo Luciani, Mauro Topinelli in rappresentanza della società ‘Belluno Viva’, con l’architetto Francesco Soriani. Per un mese, Belluno vivrà la magia del Natale, coinvolgendo tutti, cittadini e turisti, con tante iniziative pensate in particolare per le famiglie e i più piccoli, nonché per promuovere i prodotti locali e le bellezze cittadine. Il consigliere regionale bellunese Silvia Cestaro ha sottolineato “l’importanza di fare rete, di lavorare tutti assieme, mettendo da parte le polemiche e pensando solo al bene del territorio. Dobbiamo ascoltare tutti ma poi riuscire a fare sintesi: questo è da anni il nostro metodo di lavoro. È bello che in questo mese di festa la città entri nei quartieri e, viceversa, i quartieri nella città”. “Oggi abbiamo l’onore di presentare un evento straordinario che, per la prima volta, renderà la nostra amata Piazza dei Martiri il cuore pulsante della magia natalizia: Il Villaggio di Natale – ha aggiunto Cestaro – Dal 6 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, Belluno vivrà un’atmosfera unica che coinvolgerà tutti i quartieri, unendo tradizione, innovazione e comunità. Questo villaggio natalizio non sarà solo un luogo fisico, ma un’esperienza immersiva. L’iniziativa è alla sua prima edizione e rappresenta molto più di un evento festivo: è un simbolo della vitalità della nostra comunità, della capacità di innovare rispettando le nostre radici. È un’opportunità per valorizzare il nostro territorio e attrarre visitatori, ma anche dare una proposta a tutti i cittadini per vivere una giornata nel nostro capoluogo, creando un indotto positivo per le attività locali e facendo risplendere Belluno come meta imperdibile durante le feste. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con passione e impegno per rendere possibile questa iniziativa: amministratori, associazioni, commercianti e volontari. Grazie a voi, Belluno si prepara a vivere un Natale davvero speciale”.Il presidente di Confindustria Belluno, Lorraine Berton, ha affermato che “l’associazione degli industriali e tutti gli imprenditori credono fortemente in questo progetto perché è fondamentale per rendere la nostra città ancora più viva e vivace, per ripopolarla. Cerchiamo tutti assieme di fare qualcosa di nuovo, di sognare e anche di rischiare, ma di lavorare bene. Ringrazio tutto il team di lavoro”. Il Sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, nel suo intervento, ha voluto mettere in risalto “l’importanza di un progetto che si è sviluppato grazie alla sinergia con tutto il territorio, a un lavoro di squadra. Vincente si è rivelato il connubio tra pubblico e privato. Questo è il primo anno di una progettualità triennale che vuole coinvolgere le aziende e le associazioni del territorio. Ringrazio in particolare Confindustria Belluno per il grande impegno profuso. Come amministrazione comunale ci stiamo impegnando per unire la parte del Nevegal, del territorio, con il centro. L’intera comunità cittadina fa rete assieme, sostenendo il turismo e valorizzando le tipicità locali. Tra le tante iniziative calendarizzate, ricordo la Winter Run, la corsa dei Babbo Natale, domenica 8 dicembre, ma anche i numerosi eventi sportivi e culturali, con musei e biblioteche aperti. Il nostro sarà un Natale a portata delle famiglie, con tante iniziative pensate appositamente per ragazzi e bambini. In questo grande lavoro di squadra ognuno ha fatto egregiamente la propria parte e tutti hanno messo davvero l’anima”. L’assessore comunale Paolo Luciani ha posto l’accento sulla “virtuosità di un progetto frutto della capacità di fare rete e di creare un connubio vincente tra pubblico e privato. Abbiamo lavorato tutti assieme per rendere il Natale più gioioso per l’intera città, cercando al contempo di attrarre turisti”. Mauro Topinelli, in rappresentanza della società ‘Belluno Viva’, ha spiegato che “il progetto è stato sì oneroso dal punto di vista economico, ma abbiamo ricevuto un grande aiuto dagli imprenditori locali che hanno coperto circa la metà dell’importo. La nostra mission, nell’arco di un triennio, sarà quella di rendere Belluno una città ancora più splendida e splendente, di farla vivere, anche grazie alla collaborazione delle aziende e del mondo associativo. Ricordo che si partirà venerdì 6 dicembre, alle 18, con l’accensione delle luminarie che copriranno l’intera città. In centro, a piazza dei Martiri, presso la fontana, verranno fatti i saluti istituzionali e allestiti un palco, la pista di pattinaggio e l’area bambini. Inoltre, abbiamo aperto la città alle cene aziendali, realizzando, sempre in piazza dei Martiri, un capannone- ristorante trasparente, con vista sui portici. Tutta Belluno sarà unita da un lungo tappeto rosso, di 1500 metri, che si snoderà dal centro ai quartieri. Bambini e famiglie saranno attenzionati in modo particolare: ogni giorno andrà in scena un evento dedicato appositamente ai più piccoli. Vogliamo invogliare le famiglie a trascorrere in allegria una intera giornata a Belluno, senza il fine primario di farle consumare: questo è lo spirito che ci anima. Nelle apposite casette natalizie verranno messi in vetrina i prodotti artigianali e quelli tipici invernali. La notte del 31 dicembre brinderemo al nuovo anno e sarebbe bello se ci potessimo collegare, per un brindisi collettivo, con altre piazze del Veneto in festa. Ricordo il concerto di Capodanno, presso il teatro cittadino, con i ragazzi del Conservatorio, molti dei quali nati a Belluno”. L’architetto Francesco Soriani, di ‘Belluno Viva’, ha spiegato tutti gli aspetti tecnici che sono stati curati per far stare in piedi il progetto, in particolare per garantire la sicurezza di tutti. “Siamo una grande squadra di professionisti che ha saputo coinvolgere tutta la città in un progetto triennale che mira a valorizzare le bellezze di Belluno che, di per sé stessa, soprattutto in inverno, costituisce uno splendido palcoscenico naturale. Il centro, e piazza dei Martiri in particolare, saranno l’anima della kermesse. Vogliamo che questo sia il Natale di tutti, dei bellunesi e dei turisti, che l’intera comunità si senta a proprio agio. Siamo partiti alla grande, ma in tre anni contiamo di crescere ancora di più”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO